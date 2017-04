A CEU-nak nincs szándékában távozni Budapestről

A CEU eltökélt szándéka, hogy Budapesten maradjon, abban a városban, amely több mint két évtizede otthona - írta Leon Botstein, a CEU kuratóriumának elnöke az intézmény csütörtöki közleményében. Bármilyen más tervről szóló híresztelés téves.

A CEU megismétli, hogy minden jogorvoslati eszközzel élni fog, hogy Budapesten maradhasson, ahol a törvényeket betartva 25 éve működik. Sajtóhírek szerint több európai város is jelentkezett már, hogy befogadnák a felsőoktatási intézményt.

Soros szóvivője: a CEU döntése

A Közép-európai Egyetemnek (CEU) nem áll szándékában távozni Budapestről - tudatta az egyetemet alapító Soros György egyik szóvivője csütörtökön New York-i keltezésű közleményében az APA osztrák hírügynökség jelentése szerint.

A szóvivő arra reagált, hogy Christian Kern osztrák kancellár a nap folyamán felhívta telefonon Soros Györgyöt, és felajánlotta neki, hogy a CEU Bécsbe tehetné át a székhelyét, miután a magánegyetem a magyar felsőoktatási törvény módosítása következtében a túlélésért és a Budapesten maradásért kénytelen küzdeni.

"Egy ilyen döntést csak a CEU hozhat meg"

- közölte a szóvivő, kiemelve, hogy Soros György úgy látja, a CEU nem akarja elhagyni Budapestet.

Jó helyszín lehet, de még küzdenek

A hét elején már Maria Vassilakou bécsi főpolgármester-helyettes is azt nyilatkozta, hogy "amennyiben az intézmény új székhelyet keres, úgy szívesen meghívná a Soros-egyetemet Bécsbe". Közölte, hogy munkatársai már felvették a kapcsolatot az egyetemmel, és levelet írtak Michael Ignatieffnek, a CEU rektorának, hogy hivatalosan is felajánlják segítségüket.

Enyedi Zsolt, a CEU rektorhelyettese az osztrák hírügynökségnek adott csütörtöki nyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy Bécs új egyetemi székhelyként mindenképpen egy opciót jelent. Kijelentette ugyanakkor: még próbálnak küzdeni a magyarországi törvény ellen, és remélik, hogy sikerrel járnak majd. Hozzátette: "amennyiben a politikai döntéshozók eldöntötték, hogy kiszorítanak minket az országból, nincs más választásunk, mint hogy ezt (az ajánlatot) komolyan vegyük."

