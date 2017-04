Fejlesztik a csok-ot, támogatják a szűréseket - jön a demográfiajavító csomag

Az InfoRádió úgy tudja: a magyarországi születésszám, a születéskor várható átlagos élettartam és az egészségben eltöltött évek számának növekedését célzó jogszabálytervezet készül tárcaközi együttműködéssel.

A törvény-előkészítő munkában részt vesz az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Belügyminisztérium is.

A hamarosan kormány elé kerülő

javaslatok egyike a családi otthonteremtési kedvezmény továbbfejlesztése, hogy azt még több család vehesse igénybe.

A csok-ot eddig a bevezetés óta eltelt másfél évben összesen 36 ezer család kérte 87 milliárd forintos összegben, vagyis egy család átlagosan csaknem 2,4 millió forint támogatásban részesült.

A népegészségügyi helyzet javítása kormányzati cél, ezért

olyan javaslatok lesznek a törvénycsomagban, amelyekkel a szűrővizsgálatokon való részvétel jelentősen emelkedik,

erre külön ösztönzőrendszer készül, és az eljutás is könnyebbé válik.

A jogszabályi változtatások között lesz

a főállású anyaság díjazásának növelése is.

Ezt jelenleg a három vagy többgyerekes családok kapják a legkisebb gyerek nyolc éves koráig (amennyiben a legnagyobb addig nem tölti be a 18. életévét). Ez gyermekenként nettó 25650 forint.

Információink szerint a kormányzat nem növelné ezt az összeget a három gyermeket nevelők esetében, a négy vagy ennél is több gyerekes háztartásoknak viszont többet juttatna, hogy mennyit arról, még zajlik a vita.

Több pénzzel támogatná az állam a nevelőszülőket is a vér szerinti családba való visszagondozásért cserébe. Bár ez már most is a feladatuk, a kabinet mégis egy új, egyszeri díjazással értékelné a munkájukat, hogy ne ragadjanak bele a rendszerbe. Többet kapnának százezer forintnál, de kevesebbet ötszázezernél.

A foglalkoztatási területen is

több ösztönzőt építenek be azért, hogy a közmunkából egyszerűbb és gyorsabb legyen az átmenet a versenyszférába.

A módosításokkal több lesz a lehetőségük a fogyatékkal élőknek és a megváltozott munkaképességűeknek is.

A nyugdíjrendszert érintő pillére nincs a módosításoknak. A gyermekszám semmilyen módon nem fogja befolyásolni a nyugdíjat, az viszont

egyelőre nyitott kérdés, hogy a szülési szabadságot beleszámolják-e a szolgálati időbe.

Az InfoRádió úgy tudja: a törvénycsomag még áprilisban a kormány elé kerül, egyes elemei már idén életbe lépnek, de a legtöbb csak januártól.

