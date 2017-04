Nem tervezi a távozást Budapestről a Közép-európai Egyetem - a nap hírei

Az államadósság további csökkentése mellett a 2,4 százalékos hiányt és a 4 százalék feletti növekedést nevezte a kormány jövő évi céljának a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Lázár János a jövő évi költségvetés tervezeténél a kormányinfón három fontos célt jelölt meg: a teljes foglalkoztatáshoz szükséges lépéseket, a családok támogatását és a biztonságot. A tárcavezető beszámolt arról is, hogy a kormány még idén bevezeti az e-számlát, amelyhez kezdetben önkéntes lesz a csatlakozás. Arról is beszélt, hogy a reklámadó jövő évi mértékéről pedig még nincs döntés, a kormány egyeztetést tervez a szakmai szervezetekkel. A paksi bővítésről azt mondta: a cél, hogy ősszel átadják a munkaterületet az orosz félnek, így 2018-ban megkezdődhet a beruházás megvalósítása. A BKV dolgozóinak tervezett sztrájkjára utalva azt mondta: az államnak továbbra is az a szándéka, hogy a tömegközlekedési cégek is megkapják a szükséges finanszírozást, de még nem tárgyalt az önkormányzati cégek dolgozóinak béremeléséről.

Magyarország komoly érdekének nevezte a Szlovéniával való együttműködést a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter ljubljanai látogatásán elmondta: 3 olyan közös fejlesztés van napirenden, illetve folyamatban, amely Magyarország energiabiztonságát és érdekeit nagy mértékben szolgálja. Kiemelte a két ország áramhálózatának illetve gázvezeték rendszerének összekötését, a projekt felkerült az Európai Unió kiemelt beruházási listájára.

Kötelező határellenőrzés lép életbe a schengeni külső határon péntektől - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság határrendészeti főosztályának vezetője. Balázs László az InfoRádiónak elmondta: a korábbi, szúrópróbaszerű ellenőrzéssel ellentétben az ukrán, a szerb és horvát határszakaszon a ki- és belépő oldalon is szisztematikus, mindenkire vonatkozó ellenőrzést ír elő az új szabály. Az utasoknak hosszabb várakozási időre kell számítaniuk. Az uniós határozat alapján az úti okmányokat össze kell vetni a Schengeni Információs Rendszerrel, illetve az Interpol adatbázisával.

Magyarország betartja a külső határok védelmét előíró uniós szabályokat - jelentette ki a belügyminiszter. Pintér Sándor a kibővített tompai tranzitzónában tett látogatása után célnak nevezte, hogy mindenki csak ellenőrzést követően léphessen be az országba és így az Európai Unióba. Hangsúlyozta: közösségi elvárás a schengeni külső határ védelme, és meg kell akadályozni, hogy bárki illegálisan átlépje a zöldhatárt.

Az Egyesült Államok fehérházi, külügyi és kongresszusi illetékesei is aggodalmukat fejezték ki az új magyar felsőoktatási törvény magyar-amerikai kapcsolatokra gyakorolt negatív hatása miatt - írja közleményében a Közép-európai Egyetem. A CEU elnök-rektora Washingtonban egyeztetett a döntéshozó testületek magas rangú tisztviselőivel, köztük a Nemzetbiztonsági Tanács európai és orosz ügyekért felelős elnöki tanácsadójával.

Nem tervezi a távozást Budapestről a Közép-európai Egyetem - ezt az intézmény alapító Soros György szóvivője válaszolta az osztrák kancellár ajánlatára. A korábbi bejelentés szerint Christian Kern kancellár kapcsolatba lépett Soros Györggyel, és felajánlotta, hogy a CEU Budapestről Bécsbe tehetné át a székhelyét.

Magyarország a következő években is több sportesemény megrendezésére pályázik majd - mondta a sportért felelős államtitkár az InfoRádió Aréna című műsorában. Szabó Tünde szerint az esélyeket nem rontja a 2024-es budapesti olimpiai pályázat visszavonása. Az államtitkár beszélt arról is, hogy Magyarországon jelenleg nincs fedett atlétikai csarnok, ennek megépítése elsődleges fontosságú.

Néhány nap múlva folytatódik az egyeztetés az elégséges szolgáltatásokról a BKV és a sztrájkot kezdeményező szakszervezetek között. Az érdekképviseletek április 18-tól 3 napos, 24-től ötnapos sztrájkot terveznek. Gulyás Attila, a Városi Tömegközlekedési Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének elnöke az Inforádióban elmondta: a fokozatosság jegyében az első napon még minden jármű közlekedne. A második napon délután 6 órától azonban valamennyi jármű a garázsban maradna, az éjszakai járatok pedig hajnali kettőkor indulnának. Ha a feleknek nem sikerül megegyezniük, akkor a bíróság dönt a kérdésben.

Megválasztotta a Fővárosi Közgyűlés Budapest 8 új díszpolgárát. A testület döntése alapján a kitüntetésben részesült Bács Ferenc színművész, Bereményi Géza író, filmrendező, Fenyvesi Máté volt válogatott labdarúgó és országgyűlési képviselő, Hosszú Katinka háromszoros olimpiai bajnok úszó, Klinghammer István, az ELTE korábbi rektora és Szinetár Miklós rendező. A képviselők posztumusz ítélték oda a díszpolgári címet László Jánosnak a Magyar Kerékpárosklub egykori elnökének és Olofsson Károly Placid bencés szerzetesnek.

Megszavazta az Európai Parlament a roamingdíjak jövőbeli nagykereskedelmi árairól szóló határozatot. Az intézkedéssel az utolsó akadály is elhárult az elől, hogy az állampolgárok júniustól a belföldi feltételekkel megegyezően telefonálhassak, küldhessek SMS-t és használhassák az adatkeretüket az Európai Unió területén.

Megszavazta az ukrán állampolgárok szabad uniós beutazását biztosító vízummentességet az Európai Parlament. A nagy többséggel elfogadott határozat várhatóan június 20-án, az Európai Unió Tanácsának jóváhagyása után lép életbe. A vízummentesség a biometrikus útlevéllel rendelkező ukrán állampolgárokra vonatkozik.