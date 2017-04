A legveszélyesebb helyek Budapesten: így csapnak le az autófeltörők - videóval!

Nem növekedett meg a gépkocsi-feltörések száma, de az tény, hogy olyan helyeken, ahol kiszámíthatóan néhány percet töltenek bent a gépkocsi-tulajdonosok - így

iskoláknál, óvodáknál, kisboltoknál - van esélye annak, hogy az ezt kifigyelők feltörjék az autókat

- mondta el az InfoRádiónak Oláh László.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság kommunikációs osztályának megbízott vezetője utalt arra, hogy nagyon sokféle feltörési módszer létezik az üvegbetöréstől kezdve az ajtófelfeszítésen át a csomagtartók felnyitásáig.

De vannak olyan módszerek is, amelyek már az elektronikus korszakot idézik: különböző blokkolásgátlókkal tudják a távkapcsolókat hatástalanítani - tette hozzá.

"Nagyon fontos, hogy ne hagyjunk az utastérben látható helyen értékeket,

legyen ez táska, kabát, bármilyen személyes tárgy. Arra is figyeljünk, hogy látványosan ne emeljük be ezeket a kiszállást követően a csomagtartóba. Ez igen komoly jelzés ugyanis, hogy valamilyen értéket tettünk be a csomagtartóba. Ezért

már indulásnál, otthon tegyük be értékeinket a csomagtartóba, vagy vigyük magunkkal"

- hívta fel a figyelmet Oláh László.

Azt is jelezte, hogy nagyon sok esetben fognak el Budapesten gépkocsi-feltörőket, nagyságrendekkel jobb eredményekkel dolgozik a rendőrség az elmúlt évekhez képest.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság kommunikációs osztályának megbízott vezetője azt is elmondta, hogy nemcsak a tanévkezdéskor, hanem egész évben találkozni az egyenruhásokkal az iskolák, közintézmények közelében.

A rendőrség folyamatosan értékeli, hogy hol vannak gépkocsi-feltörési gócok, és ezekhez igazítja az akciószolgálatait,

illetve a figyelőszolgálatait, éppen azért, hogy akár tettenéréssel, akár a nyomozás során el tudják fogni az elkövetőket - mutatott rá Oláh László.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!