Szabó Tünde: olyan vébét rendezünk, amilyen még nem volt

A sportért felelős államtitkár szerint az olimpiai pályázat visszavonása ellenére is sok sportesemény megrendezésére pályázik majd Magyarország a közeljövőben. Szabó Tünde az InfoRádió Aréna című műsorában arról is beszélt, hogy koordinátorok segítik a szövetségek és a sportállamtitkárság közös munkáját.

A következő években is sok sportesemény megrendezésére pályázik majd Magyarország, az esélyeket pedig nem rontja a 2024-es budapesti olimpiai pályázat visszavonása – hangsúlyozta Szabó Tünde.

„Remélem, hogy 2020-ra nem lesz olyan sportág, ahol ne lehetne nemzetközi eseményt rendezni.

Felmérjük és két hónapon belül nyilvánossá tesszük, mit és hova építünk, fejlesztünk.”

A sportért felelős államtitkár arról is beszélt, hogy január óta koordinátorok segítik a sportági szövetségek és a sport államtitkárság közös munkáját.

„Fontos, hogy élő kapcsolat legyen az államtitkárság és a szövetségek között.

Tizenhét sportág szakembereivel állunk napi kapcsolatban, így mindenről: a működésről, a szakmai munkáról és a belügyekről is tudunk. Ez utóbbiba nem szólunk bele, de a szakmát segítjük.”

Szabó Tünde elmondta, hogy ahol probléma van, ott az anyagi támogatások terén is várható változás.

„Van olyan sportág, ami nem hozott olyan eredményeket, mint amilyeneket elvártak, ott anyagi és feladat-átcsoportosítások, akár megvonások is lehetnek. Ilyenkor nagyobb hangsúlyt kell fektetni oda, ahol a hiba történt.”

Szabó Tünde jelezte, hogy hamarosan értékelik az első tapasztalatokat és ennek tudatában alakítják ki a koordinátorok további feladatait.

Célegyenesben a vizes világbajnokság

A júliusi vizes világbajnokság előkészületei jól haladnak, a vb-re készülő sportolók már a Duna Arénában is készülhetnek, eddig jók a versenyzők visszajelzései – hangsúlyozta a sportért felelős államtitkár.

„A célegyenesbe érkeztünk. A szervezőbizottság azon dolgozik, hogy

olyan világbajnokságot rendezzünk, amilyen még nem volt.

A Duna Aréna jó bázist tud adni a sportolóknak, a válogatott már birtokba is vehette.”

Szabó Tünde kiemelte, hogy fővárosi uszodák többségét azért újítják fel, hogy a világbajnokság alatt mindenkinek jusson elég vízfelület.

„Vannak fejlesztések, éppen be is van zárva a margitszigeti uszoda, minden nyitott kérdést megoldanak. Meg kellett adni más uszodákat is, hogy minden vízilabda-csapat vízfelügyelethez jusson.”

A sportért felelős államtitkár elmondta, hogy a júliusi vb után

további fontos sportesemények lesznek Magyarországon.

„Nagyon sok eseményünk van, kiemelhető a judo világbajnokság és a ritmikus sportgimnasztika Európa-bajnoksága, de szinte minden sportágnak lesz eseménye, és mind fontos.”

Szabó Tünde hozzátette: a sportturizmusból hosszú távon is profitálhat Budapest és az egész ország.

