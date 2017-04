Új elnöke lehet a MOB-nak

Sajtóhírek szerint akár változás is lehet a Magyar Olimpiai Bizottság vezetésében a következő hetekben. A Nemzeti Sport a címlapján számolt be arról, hogy újabb elnökjelöltje van a MOB-nak, miután Szabó Bence, a szervezet korábbi főtitkára jelezte, indulna az elnöki posztért.

A kétszeres olimpiai bajnok kardvívó az InfoRádiónak megerősítette, hogy ha valóban összehívják a rendkívüli közgyűlést, akkor pályázik az elnöki posztra, elsősorban azért, mert sokat jelent neki az olimpiai mozgalom. Szabó Bence a sportlapnak azt is kiemelte, hogy nem harcolni akar, azt is méltósággal viselte, amikor az elnök leváltotta, de szeretné újrapozicionálni a szervezetet. Szabó Bence is alapszabály-módosítást sürget, mivel több egykori olimpiai bajnokról, például Darnyi Tamásról és Kovács „Kokó" Istvánról is úgy tudja, hogy szeretnének elnökségi tagok lenni, de a MOB jelenlegi alapszabálya ezt lehetetlenné teszi.

Borkai Zsolt jelenlegi elnök sem gördít akadályt Szabó Bence és az alapszabály-változtatás éle. A sportvezető a lapnak azt mondta: mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy a sportszövetségek kívánságának megfelelően módosítsák az alapszabályt, egyben kezdeményezi a felügyelőbizottságnál a rendkívüli közgyűlés összehívását.

Az InfoRádió úgy tudja, hogy a rendkívüli közgyűlése összehívását a MOB felügyelőbizottsága kezdeményezheti, a testület hétfőn délelőtt dönthet erről. Időközben megtudtuk, hogy hétfőn délután Borkai Zsolt és Kósa Lajos közös sajtótájékoztatót tart.

A Nemzeti Sport szerint szerdán tárgyalás volt a Parlamentben, ahol azzal céllal gyűltek össze az olimpiai szakszövetségek vezetői, az Olimpiai Bajnokok Klubjának képviselői és a Halhatatlanok Klubjának tagjai, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság alapszabályának megváltoztatásáról egyeztessenek. A megbeszélést Kósa Lajos, a Magyar Országos Korcsolyázószövetség elnöke kezdeményezte, és ott volt többek között Németh Szilárd, a Magyar Birkózószövetség elnöke, Deutsch Tamás, az MTK elnöke, Kocsis Máté, a Magyar Kézilabda-szövetség elnöke és Bánki Erik, a Magyar Labdarúgó-szövetség elnökségi tagja is.

A MOB tisztújító közgyűlése egyébként május 2-ra van kiírva, az összegyűltek azonban még előtte szeretnék megváltoztatni a szervezet alapszabályát, így a jelenlegi helyzetben több olyan egykori olimpiai bajnok sem tud pályázni a vezető posztokra. A sportlap szerint kérdéses, hogy a sportvezetők és politikusok mind azért mozdultak-e meg, mert Szabó Bencét akarják támogatni, vagy valaki közülük is pályázik valaki erre az elnöki pozícióra. Szóba kerülhet kompromisszumos jelöltként Schmitt Pál is, aki 1989 és 2010 között már volt a szervezet első embere. Borkai Zsolt már márciusban bejelentette, hogy újra jelölteti magát a posztra, addig azonban még várhatóan összehívják a rendkívüli közgyűlést, ahol módosíthatják a MOB alapszabályát.

