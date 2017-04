Újra tüntetnek a CEU-ért vasárnap

Kora reggeli hír, hogy megbízottakat küld a CEU-ügy miatt az USA. Ezt az Egyesült Államokban tartózkodó Michael Ignatieff, a Közép-európai Egyetem (CEU) rektor-elnöke a The Chronicle of Higher Education című oktatási szaklapnak csütörtökön.

A rektor kijelentette: a CEU egy geostratégiai csata közepén találta magát egyfajta túszként. A csata szerinte Orbán Viktor és az európai közösség, illetve Orbán Viktor és az USA között zajlik.

Újra tüntetnek

Az Oktatási Szabadságot nevű csoport a Facebookos esemény oldalán a tüntetésről azt írja: alig két hete nem gondolták volna, hogy az ország egyik legjobb egyeteméért kell utcára vonulni, de a kormány egy hét alatt ellehetetlenítette a CEU-t. „Nobel-díjasok, nemzetközi és hazai egyetemek, nemzetközi és hazai tudósok sora állt ki a CEU-ért, de ez egyelőre kevés” – közölték a szervezők, hozzátéve: a CEU megtámadása és a tervezett civil törvény bizonyítja, hogy a kormány retteg a gondolkodó emberektől, a kritikától és a vitától, mindent megtesznek, hogy a sajátjuktól eltérő véleményt és gondolatot elhallgattassák.

„Egymás után kétszer, alig órák alatt több ezres tömeg állt ki az egyetemért, és a magyar oktatásért. Az egyetemi autonómiáért és a magyar szabadságért. Tudjuk, hogy a kormány egyetlen dologtól fél, az erőtől, a tömegtől. Áder Jánosnak hétfőig van lehetősége az Alkotmánybíróság elé küldeni ezt a törvényt. Vasárnap mutassuk meg neki, hogy mi a helyes döntés! És mutassuk meg az Alkotmánybíróság tagjainak is, hogy egyetlen helyes döntés van: kiállni a szabad oktatásért, az egyetemi autonómiáért és a gondolkodás szabadságáért” – írták.

CEU: maradunk, amíg csak lehet

A CEU eltökélt szándéka, hogy Budapesten maradjon, abban a városban, amely több mint két évtizede otthona - írta Leon Botstein, a CEU kuratóriumának elnöke az intézmény csütörtöki közleményében. Bármilyen más tervről szóló híresztelés téves.

Megismételték, hogy minden jogorvoslati eszközzel élni fognak, hogy Budapesten maradhassanak, ahol a törvényeket betartva 25 éve működnek.

Több európai város is jelentkezett már, hogy befogadnák a felsőoktatási intézményt. Csütörtökön Christian Kern osztrák kancellár kapcsolatba lépett Soros Györggyel.

Már három politikai párt is népszavazással akarja megakadályozni a CEU-törvény életbe lépését, viszont mindhárom támadja egymást is.

Lázár János a csütörtöki kormányinfón továbbra is azt hangoztatta, hogy a kormánynak bár baja van Soros Györggyel, ennek nincs köze a CEU ügyéhez. Megírtuk azt is, hogyan számoltak be külföldön a felsőoktatási törvény változásával kapcsolatban történtekről.

Itt elolvashatja az összes korábbi hírünket a CEU-ügyről.