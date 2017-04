Változik a Lánchíd lezárásának az időpontja

A Lánchíd és az Alagút felújítása biztosan nem kezdődik el a július végi budapesti vizes világbajnokság előtt, várhatóan augusztusban vagy az ősszel indulhatnak a munkálatok. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint a nyáron csak a közbeszerzés lefolytatását és a nyertes kivitelezővel való szerződés megkötését lehet elvégezni. Hozzátették: a Fővárosi Közgyűlés múlt heti előterjesztésében szereplő 2017. júniusi dátum a közbeszerzési eljárás megindításának dátuma.

Tarlós István főpolgármester pénteki sajtótájékoztatóján is megerősítette, hogy egy hosszabb folyamat eredménye lesz a munkálatok elkezdése.

"Most döntöttünk, júliusban lesz a vizes-vb, kiviteli terveknek kell készülniük, közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, de facto a kivitelezés nem tud megkezdődni júliusban, arra én merek fogadni" - mondta a főpolgármester.

A Budapesti Közlekedési Központ beruházás részleteiről azt írta, hogy a rekonstrukció 22 milliárd 330 millió forintból valósul meg. A BKK jelezte, hogy a Lánchíd és az Alagút keleti kapuja a Világörökség része, a rekonstrukció tervei ezért az örökségvédelem közreműködésével készültek el. A hídfők, a pillérek és a kőoroszlánok kőfelületeit szakértők bevonásával kell restaurálni.

A felújítás keretében elvégzik a közúti pályalemez és a járdák elbontását, újjáépítését, a megmaradó acélszerkezetek javítását és korrózió elleni védelmét is. A köz- és díszvilágítás korszerűsítését is megoldják, így a híd díszvilágítása is új funkciót kaphat, ezzel lehetővé válhat különböző színek megjelenítése is. Ha szükséges, akkor a Duna-meder rendezése is a projekt része lesz. Megújulnak és kiszélesednek a pesti és a budai hídfőben lévő gyalogos aluljárók is, illetve a tervek között szerepel Budán nyilvános WC kialakítása a hídfőben.

Eközben megújul az alagút gépészeti és légtechnikai rendszere, szigetelése és belső borítása. Korszerű ledes világítás építenek ki itt is. Újraosztják a közúti és gyalogos felületet, átépítik a Clark Ádám teret is, ahol a körforgalom mérete csökken, a gyalogosterek pedig bővülnek.

A felújítás idején a Lánchíd-Alagút útvonalat teljesen lezárják, a beruházást az első tervek szerint 2019 végén fejezik be.

