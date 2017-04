Így csempészné vissza a kormány a vasárnapi boltzárat

Elfogadhatatlan számukra a kötelező létszámbővítés címén jelölt megoldás, vagyis hogy egy bizonyos forgalmi kvóta fölött létszámot akar a kormányzat bővíttetni, és ha ezt valaki nem teszi meg, azt adóval büntetik. Magyarországon 25 éve nincs létszám- és bérszabályozás. Szerencsés lenne, ha ezt az üzleti szférában nem hoznák vissza - mondta Dávid Ferenc.

A jogi részen kívül az új szabályozási terv praktikus részét is elfogadhatatlannak tartják, mert a kötelező bővítéssel a multinacionális, nagy kereskedelmi vállalatok el fogják vonni a szakképzett, jó munkaerőt a hazai kis- és középvállakozásoktól, mivel a bérszínvonaluk 25-30 százalékkal magasabb. Ezért ezt egy rendkívül veszélyes, korszerűtlen és piacidegen intézkedésnek tartják - mondta a főtitkár.

"A nevetség tárgyaként említhető, hogy korlátozni szeretnék a reklámhordozók használatát. Ezekkel az elrettentő intézkedésekkel akarják a kereskedelmi szakmát letérdeltetni - elsősorban a külföldi tulajdonúakat. De hangsúlyozom, hogy ezek a külföldi nagyvállalkozások tőkeerősek, nagy forgalmúak, ezért valamiféleképp át fogják tudni hidalni ezt a nehéz helyzetet. A vesztesek sajnos a hazai tulajdonban lévő vidéki kisvállalkozások lesznek".

További problémának látja Dávid Ferenc a szabad vasárnap és a bérpótlék kérdését. Itt - az értesülések szerint - vasárnap 12 óráig 50 százalékos, 12 után 100 százalékos bérpótlékot kell majd fizetni.

"Ez tulajdonképpen a burkolt vasárnapi boltzár, a kormányzat új változata. Azt akarják elérni, hogy az üzleteknek ne legyen érdekük vasárnap kinyitni. De egy idegenforgalomra orientált országban miért cél az, hogy bezárjon vasárnap délután a Balatonnál, a Mátrában vagy a Velencei-tónál lévő kis üzlet? Ki fog ugyanis bezárni, ki lesz versenyképtelen? Az a kisvállalkozó, aki valóban nem fogja tudni kifizetni vasárnap a bérpótlékot. A multinacionális cégek, akik a plusz bérköltséget be tudják építeni az áraikba és még így is versenyképesek lesznek, ezt a csatát is meg fogják nyerni" - hangsúlyozta a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára.

