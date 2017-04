Jönnek a személyre szabott embriók? - lapszemle

A Magyar Nemzet azt írja, hogy elmarad a május 5-re Berlinbe tervezett találkozó a visegrádi négyek külügyminiszterei és Németország között, holott a lap információ szerint még Orbán Viktor közvetlen környezetéből is próbáltak lobbizni a fórum megtartásáért. Így Magyarország többnyire csak olyan multilaterális csúcsokon konzultálhat a Merkel-kormányzattal, amelyek jelentőségét a kétoldalú egyeztetésekhez képest éppen Orbán Viktor kérdőjelezte meg korábban.

A Magyar Idők arról számol be, hogy Alsórákoson vásárolt nemrég ingatlant a magyarországi iszlám közösség, a kerület fideszes vezetése azonban sérelmezte, hogy a szervezet erről semmilyen információt nem oszt meg a helyiekkel. A kerület kamerarendszer kitelepítését is kezdeményezte. Bolek Zoltán megjegyezte: uszító cikkek jelentek a tervezett építkezés miatt, és fenyegetéseket is kaptak, a kamerák kiépítést pedig ők is támogatják anyagilag.

A Magyar Nemzet arról közöl cikket, hogy a hatályos szabályozásnál jobban ösztönözhetik a kormány az örökbefogadást. Egy előterjesztés szerint ugyanis a jelenlegi gondozási díjon felül úgynevezett családba gondozási díj illetné meg azt a nevelőszülőt, aki segítene abban, hogy a gyermek örökbefogadót találjon vagy visszakerüljön eredeti családjához.

A Magyar Idők úgy értesült, hogy a kormány a kötelezően előírt dolgozói létszám kiváltására a kereskedelemben bevezetné az ellátásbiztonsági hozzájárulást. Ezzel támogatnák a vidéki településeken kevésbé fejlett lakossági szolgáltatás színvonalának emelését.

A Világgazdaság azt írja, hogy jövőre engedélyezett termékké válhat egy személyre szabható embrió beültetési program. Itthon évente csak 6-8 ezer ilyen beavatkozás van, miközben Európában akár 600 ezer ilyen eljárást végeznek el évente.

A Magyar Idők azt írja, hogy felpörgött a kereslet a hazai csirkepiacon, az árak pedig ismét emelkedésnek indultak a hónapok óta tartó árcsökkenés után. A szakemberek ezt azzal magyarázzák, hogy a húsvéti keresletélénkülés meglátszik az árakon, ráadásul az oclsó lengyel csirke is eltűnt a piacról.

A Portfolio szerint nem csak a térképet rajzolhatják át gyökeresen, hanem a lakásárakat is átrendezhetik a városfejlesztési projektek a nagyvárosokban, vagyis Budapesten is. A Corvin-negyed és a 9. kerület középső részének kialakítása után a közeljövőben a Liget-projekt is jelentős hatással lehet a környező lakások áraira.

A Pénzcentrum arról számol be, hogy egyes becslések szerint átlag 30 különböző jelszót kellene megjegyeznünk, így nem csoda, hogy néha van olyan, ami nem jut az eszünkbe. A lap ahhoz ad ötleteket, hogy mit tegyünk, ha éppen a bankkártyánkhoz tartozó PIN-kódot felejtettük el.

A Napi.hu arról számol be, hogy nagy beruházásba fog a Toyota autókonszern az Egyesült Államokban. Csaknem másfél milliárd dollárból bővíti Kentucky államban található üzemét. A Toyotának eddig ez a legnagyobb befektetése egy már működő amerikai üzemben.