Súlyos üzenetet küldött az amerikai kormány a CEU ügyében

Az AP amerikai hírügynökségnek Yee elmondta: a magyar kormánynak "komoly, sürgős és jóhiszemű" tárgyalásokat kellene kezdenie a Közép-európai Egyetemmel a jogszabály-változásokról, amelyek a Soros György által alapított intézményt célozzák.

Az USA Közép-Európáért is felelős helyettes államtitkára telefonos nyilatkozatában hangsúlyozta: az Egyesült Államok nem vesz részt olyan megállapodások megkötésében, amilyet Magyarország szeretne az Egyesült Államok szövetségi kormányával a CEU-val kapcsolatban.

Azt is hozzátette: habár Washington nagyon aggódik a jogszabály miatt, az ügyben a magyar kormánynak és a CEU-nak kell megállapodásra jutnia.

A Reuters hírügynökségnek a helyettes államtitkár azt is elmondta, hogy Magyarország továbbra is az USA kulcsfontosságú szövetségese az elfogadott törvény ellenére, amelyik árt az egyetemnek és az akadémiai szabadságnak. A jogszabály természetéről szükséges vitát folytatni, de meglátása szerint sokkal nehezebben tud az egyetem a jövőben Magyarországon működni.

Arra a kérdésre, hogy ezzel a lépéssel Budapest közelebb került-e Moszkvához, az amerikai illetékes kijelentette: az egyetem esetleges kivonulása elsősorban a magyaroknak okoz veszteséget. Azt is hozzátette, hogy szoros figyelemmel követik, mit csinál Oroszország ebben a régióban, ami pedig Magyarországot illeti, továbbra is szoros szövetségese Amerikának és ez így is marad várakozása szerint.