A felsőoktatási törvény és a civil szervezetekre vonatkozó jogszabály miatt tüntettek a Hősök terén - a nap hírei

A felsőoktatási törvény és a civil szervezetekre vonatkozó jogszabály módosítása miatt tartottak demonstrációt Budapesten a Hősök terén. A rendezvényt meghirdető Civilizáció elnevezésű csoport megbélyegzőnek tartja a kormány módosító javaslatát, amely álláspontja szerint tovább nehezítené a hazai civil szektor működését. A tüntetés végén a többezres tömegből egy csoport a Fidesz Lendvay utcai székházához akart vonulni, de a rendőrség feltartóztatta őket. A demonstrálók egy része a Kossuth Lajos térre vonult.

A főváros mellett Békéscsabán, Hódmezővásárhelyen, Miskolcon, Nagykanizsán, Pécsen, Sopronban és Szegeden is szerveztek tüntetéseket. A police.hu információi szerint a rendezvényeken rendőri intézkedés nem volt.

Új megoldást javasol a Közép-Európai Egyetem ügyében az oktatási államtitkár. Palkovics László az InfoRádiónak azt mondta: kikerülhet a nemrég módosított felsőoktatási törvény hatálya alól a CEU, ha módosítja a Közép-európai Egyetemmel 2009-ben kötött licenc-megállapodást. Hozzátette: a változtatással a CEU Amerikában bejegyzett intézménye licencet adna a Közép-Európai Egyetemnek, amely így amerikai diplomát tudna kiadni. Enyedi Zsolt rektor-helyettes az InfoRádióban úgy reagált az államtitkár felvetésére, hogy a licencszerződés módosítása miatt a CEU-nak ki kellene vonulnia Magyarországról.

Alkotmányellenesnek tartja a felsőoktatási törvény módosítását Sólyom László. A volt köztársasági elnök a tanszabadságról rendezett budapesti konferencián kifejtette a szabályozás: aránytalanul korlátozza az oktatás szabadságát, amely sérti a jogbiztonságot.

Megvizsgálja a magyar felsőoktatási törvény módosítását az Európai Bizottság - jelentette be a brüsszeli testület első alelnöke. Frans Timmermans megjegyezte: a szervezet azt ellenőrzi, hogy a törvénymódosítás összhangban áll-e az Európai Unió alapértékeivel. Hozzátette: az Európai Bizottság saját válasszal áll elő a magyar kormány Állítsuk meg Brüsszelt! nevű kampányára. Időszerűnek nevezte, hogy a bizottság politikai párbeszédet kezdjen a magyar kormánnyal. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az unió alapértékei továbbra sincsenek veszélyben Magyarországon.

A Jobbik-frakció minden tagja aláírja a felsőoktatási törvénnyel összefüggő alkotmánybírósági beadványt - közölte az ellenzéki párt országgyűlési képviselője. Szávay István szerint a kormánynak nem a CEU-val van problémája. Kitért arra is, hogy ha most igent mondanak a jogállamiság megsértésére, akkor bárki sorra kerülhet. Az LMP múlt kedden jelentette be, hogy az Alkotmánybírósághoz fordul a lex-CEU miatt.

Az energiabiztonságra vonatkozó európai szabályok betartását várja a térségbeli uniós tagállamoktól a magyar kormány - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter Varsóban. Szijjártó Péter a visegrádi csoport és a Keleti Partnerség hat országa varsói külügyminiszteri tanácskozása előtt elmondta: a júliusban kezdődő magyar V4-elnökség Közép- és Kelet-Európa közlekedési és energiarendszereinek összekötésére fog koncentrálni. A tárcavezető arra hívta fel a figyelmet, hogy Románia és Horvátország jelenleg akadályozza a gázszállítást Magyarország irányába.

Törvényjavaslatot nyújtott be a kormány a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen. A Nemzetgazdasági Minisztérium közölte: az új törvények megalkotása nagyban hozzájárul a pénzügyi rendszer védelméhez a bűncselekményekből származó jövedelmek tisztára mosására, illetve a terrorista szervezetek pénzügyi támogatására irányuló kísérletekkel szemben. A szabályrendszer megerősítése összhang van a nemzetközi előírásokkal.

Közös munkacsoportot hoz létre az Egyesült Államok és Oroszország a kétoldalú viszony stabilizálására - jelentette be az amerikai külügyminiszter, orosz hivatali partnerével együtt tartott moszkvai sajtóértekezletén. Rex Tillerson hangsúlyozta: a világ két vezető nukleáris hatalma között nem lehet ilyen hűvös a viszony. Az amerikai külügyminiszter ugyanakkor megalapozottnak nevezte Washington álláspontját, hogy a szíriai kormányerők a múlt héten vegyi fegyvert vetettek be. Donald Trump elnök erre hivatkozva rendelt el korlátozott katonai csapást Szíria ellen. Szergej Lavrov pedig kijelentette: Oroszországnak nem áll szándékában, hogy bárkit is mentegessen a szíriai vegyifegyver-incidens felelősei közül. Hozzátette: Moszkva békés megoldást szeretne az arab országban.