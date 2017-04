Kórházi terv: fix áras lenne minden plusz-szolgáltatás

A hálapénz megszüntetésére nem elég a béremelés, véli Velkey György, a Bethesda Gyermekkórház igazgatója, aki tisztább helyzetet teremtene, amelyhez egy szakmai terve is van.

Hosszú távú program kellene a hálapénz megszüntetéséhez, és egy ilyen programhoz ismerni kell, hogy miért adják a betegek a hálapénzt. Sok esetben ez ugyanis nem a hála kifejezésének eszköze, hanem burkolt szolgáltatásvásárlás – ezt a tudományos felmérések állítják. A betegek úgy hiszik, ezzel tudják megvásárolni a biztonságos ellátást vagy a kiszemelt kórházat, osztályt, orvost vagy bábát - mondta a Magyar Nemzetnek Velkey György, a Bethesda Gyermekkórház igazgatója.

Ezt a helyzetet tisztázhatja a Bethesda kórház új, szülészet-nőgyógyászati osztályára tervezett rendszer, ahol előre meghatározott díja lenne az orvos-, szülésznőválasztásnak, és minden pluszszolgáltatásnak. Így nem kell borítékot adni, és mindenki előre tájékozódni tud az árakról.

Jelenleg egy szakmai terv létezik a kórházban, aminek a lényege, hogy aki nem választ orvost és nem vesz igénybe pluszszolgáltatást, annak a kórházban a szülés teljesen ingyenes lesz.

"Világosan meg szeretnénk ugyanakkor határozni, hogy mi az a többlet, amit jelenleg hálapénzzel váltanak meg. Ilyen például az, hogy a választott orvos bármikor elérhető legyen, és akár a munkaidején túl is a kórházban tartózkodjon. A pároknak ma is fizetni kell ezért, de ez jogilag és pénzügyileg is rendezetlen. Többek között ezt az extra szolgáltatást próbáljuk majd beárazni és tisztává tenni. Viszont az osztály csupán 2,5-3 év múlva tud indulni, így konkrét szabályok és árak egyelőre nincsenek."

Arra a kérdésre, hogy ezt a rendszert ki lehetne-e terjeszteni más osztályokra is, az igazgató azt mondta, ez egészségpolitikai szándék esetén jogtechnikai kérdés. Működőképes lehetne szerinte egy olyan rendszer, ahol látható, hogy ha valaki például egy konkrét sebészt szeretne, akkor az mennyibe kerül. A pénz egy részét a kórház, nagyobb részét az orvos és az őt segítő személyzet kapná. Viszont ami nagyon lényeges, hogy borítékkal vagy anélkül, de mindenkinek meg kell adni a magas színvonalú térítésmentes ellátás esélyét, amit az aktuális ügyeletes orvos végez.