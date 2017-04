Összesen 500 közmunkára ítélte a bíróság a Sándor-palota épületére festékes flakonokat dobó két férfit - a nap hírei

Gyorsított eljárásban összesen 500 óra közmunkára ítélte a Budai Központi Kerületi Bíróság garázdaság és rongálás miatt azt a két férfit, aki hétfőn a Sándor-palota épületére festékes flakonokat dobott. A kiemelten védett nemzeti vagyonban 23 ezer forint kár keletkezett. A bíróság a flakonokat beszerző Gulyás Mártont 300 óra, fizikai munkakörben eltöltendő közérdekű munka büntetésre ítélte, társának, Varga Gergőnek 200 órányi közérdekű munkát kell végeznie. Az ügyész előzőleg próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta, a védők pedig mindkét vádlott felmentését kérték.

Paks polgármesterét kérte fel az atomerőmű-építés és üzembe helyezés felügyeletére a kormányfő - jelentette be a Miniszterelnökséget vezető Miniszter. Lázár János a térség 41 településének polgármestereit tömörítő Paksi Társadalmi Tanács ülésén azt is közölte, hogy Süli János eskütétele május másodikán várható. Szólt arról is, hogy a városvezetői poszt betöltésére időközi választásokat kell kiírni.

A mezőgazdaság, a turizmus, valamint a kis- és közepes vállalkozások fejlesztése az elsődleges a vajdasági gazdaságfejlesztési programban - közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter több mint 3700 nyertes pályázóval írt alá szerződést Szabadkán. A vajdasági gazdaságfejlesztési programban a hitelek és a támogatások összege meghaladja a 65 milliárd forintot, további 38,5 milliárd forint jut a nagyberuházási támogatásokra.

Plenáris ülésen folytatódnak az egyeztetések a BKV béremelési ajánlatáról a munkáltató és a szakszervezetek között. A cégvezetés és az érdekvédelmi szervezetek képviselői csütörtökön ismét tárgyalóasztalhoz ültek, hogy a bérmegállapodási tervezetről egyeztessenek. A BKV szakszervezetei azután függesztették fel az eredetileg húsvét utánra tervezett sztrájkot, miután a főpolgármester bejelentette: megkapják a kért béremelést a közlekedési cég dolgozói.

Aláírta a bérmegállapodást a Fővárosi Közterület-fenntartó és a szakszervezet. A dolgozók április elsejétől átlagosan 6,4 százalékos alapbéremelést kapnak. A megállapodás szerint az alkalmazottak az év első három hónapjára vonatkozóan egyszeri kifizetést kapnak, az FKF által tavaly ígért bruttó 70 ezer forintos jutalom mellett pedig sikerült megállapodni bruttó 280 ezer forint jutalom kifizetésében is.

Idén is mind a négy iskolai szünetben, tehát a tavaszi szünetben is kapnak meleg ételt a hátrányos helyzetű családok gyermekei - közölte a szociális ügyekért felelős államtitkárság. A kormány az idén több mint 6,5 milliárd forintot különített el a szünidei étkeztetés költségeire.

Változik a vonatok közlekedési rendje a húsvéti hosszú hétvégén. A MÁV-Start tájékoztatása szerint csütörtökön a pénteki, pénteken a szombati, szombaton és vasárnap az ünnepnapi, húsvéthétfőn a vasárnapi, jövő kedden pedig a szokásos munkanapi menetrend szerint közlekednek a vonatok. A vasúttársaság az összes rendelkezésére álló, üzemképes járművét forgalomba állítja, az InterCity vonatokhoz plusz kocsikat kapcsol.

Rómában rendkívüli biztonsági intézkedéseket rendeltek el a húsvéti ünnepek idejére az olasz nemzetbiztonsági hatóságok. A szervezők fél millió látogatóra számítanak az ünnep alatt. Ferenc pápa péntek este a Colosseumnál vezeti keresztútját. A résztvevő több ezer embert egyenként vizsgálják majd át a biztonsági kapuknál a rendfenntartók. A Colosseum és a Szent Péter tér környéke később az ünnepek ideje alatt gyalogos övezet lesz.

Nem találtak kapcsolatot a Borussia Dortmund német labdarúgócsapatot szállító busz ellen elkövetett robbantásos merénylettel összefüggésben őrizetbe vett iraki férfi és a támadás között - közölte a német szövetségi legfőbb ügyészség. A nyomozás első megállapításai szerint nem érintett az ügyben a hatóságok látókörébe került másik, német férfi sem. A közlemény szerint a hatóságok mégis kezdeményezik a 26 éves férfi előzetes letartóztatását, mert azt megállapították, hogy az Iszlám Állam nevű terrorista szervezet oldalán harcolt Irakban, és németországi tartózkodása alatt is kapcsolatot tartott a dzsihadista szervezet tagjaival.