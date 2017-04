Tízezer magyar diák tanul külföldön – lapszemle

Átlagosan 10 százalékos túlvállalásról döntött a kormány, hogy maradéktalanul fel lehessen használni a 2014-2020-as európai uniós fejlesztési időszak forrásait – számolt be a Világgazdaság. Több mint tízezer magyar diák tanul külföldön, elsősorban nyugat-európai és amerikai egyetemeken - írja a Magyar Nemzet. Újabb recesszió jöhet, mivel jelenleg 30%-kal több hitel van a világban, mint a 2008-as válság előtt – írta a Portfolio.

Átlagosan 10 százalékos túlvállalásról döntött a kormány annak érdekében, hogy a magyar állam maradéktalanul fel tudja használni a 2014-2020-as európai uniós fejlesztési időszak forrásait - írja a Világgazdaság. A központi költségvetés kockázatára és terhére mintegy 900 milliárd forinttal egészülheti ki az Európai Bizottságtól Magyarországra érkező összeg, így az évtized végéig tartó fejlesztési ciklusban végül több mint 9800 milliárd forintos keretre pályázhatnak az önkormányzatok és a cégek.

A Magyar Idők arról ír, hogy

továbbra is zéró tolerancia van érvényben a génmódosított összetevőktől mentes termékek jelölésénél.

Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium parlamenti államtitkára kiemelte: a jövőben is csak azok az áruk jelölhetők GMO-mentesként, amelyekben 0,1 százalék alatt marad a GMO-tartalom.

Több mint tízezer magyar diák tanul elsősorban nyugat-európai és amerikai egyetemeken - írja a Magyar Nemzet csütörtöki számában az Engame Akadémia nem reprezentatív kutatására hivatkozva. A lap szerint szakértők úgy becsülik,

Ausztria és Németország a két legnépszerűbb célállomás,

mindkét országban hozzávetőleg kétezer diák tanulhat, harmadik helyen az Egyesült Királyság áll 1900 magyar hallgatóval, negyedik Dánia, ötödik az Amerikai Egyesült Államok.

A Pénzcentrum arról közöl összeállítást, hogy mire figyeljünk a vásárláskor húsvét előtt. A portál kiemeli, hogy sérült, szakadt csomagolású, jelöletlen terméket ne vegyen senki és mindig őrizzék meg a termékek blokkját, mert így van lehetőség bármilyen későbbi reklamációra. Fontos lehet bizonyos összetevők mennyisége, az élelmiszer minőség megőrzési időtartamának lejárati dátuma, a származási ország vagy az eredet helye.

A Magyar Időknek nyilatkozott a Magyar Úszó Szövetség új elnöke, aki látványsportággá tenné az úszást. Bienerth Gusztáv arról is beszélt, hogy a jövő heti, debreceni úszóbajnokság mérföldkő a világbajnokság felé vezető úton, akik ott kiharcolják a vb-kerettagságot, azok onnantól védettséget élveznek. A sportvezető kiemelte, hogy

a Duna Aréna már teljesen elkészült,

ott készülhetnek Hosszú Katinka és Darnyi Tamásék úszóiskolájának növendékei, az úszó- és vízilabda-válogatott keretek versenyzői.

Gazdasági lapszemle

Rászállt a taxisokra az adóhivatal

– írja a Magyar Nemzet. A lap kiemelte, hogy az Országos Taxis Szövetség elnöke, Metál Zoltán múlt héten még azt mondta, hogy a fővárosi taxisok mintegy 25 százaléka nem szerezte még be a készüléket, ez az arány azóta sem változott. Az elnök elmondta azt is, hogy a rendőrség is ellenőrzésekbe kezdett, az engedély nélküli sofőröket keresik.

A Portfolio arról közöl cikket, hogy

két év múlva kopogtathat a rettegett recesszió.

A portál kiemelte, hogy két év és recesszió köszönt be az Egyesült Államokban, hatalmas, pánikszerű összeomlásra viszont nem kell számítanunk a JP Morgan értékesítési igazgatója szerint, aki úgy véli, hogy a legnagyobb növekedést továbbra is Kína fogja produkálni. Jelenleg 30%-kal több hitel van a világban, mint a 2008-as válság előtt, ezzel a problémát a pénzügyi vezetők nem megoldották, hanem elhalasztották.

A Napi.hu arról ír, hogy egyelőre még csak ígéretek vannak arra, hogy mikor viszik fel az első űrturistákat a magáncégek, de már komoly jogi problémát jelent a még csak papíron létező szektor szabályozása.

A világűr ugyanis semleges terület, egyetlen állam sem szabályozhatja, hogy ott mi történik,

sőt, már most nemzetközi egyezmények tiltják, hogy bárki is kiszakítson magának akárcsak egy kis porszemet is, mintha a saját fennhatósága alá tartozna.

