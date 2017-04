Fesztiváljegy is nyerhető az aludobozokkal

Idén is elindult a "Dobd be magad!" kampány, amely az alumínium dobozok szelektív gyűjtését népszerűsíti. Magyarországon az alumínium dobozoknak kevesebb mint a fele hasznosul újra, míg Szlovákiában ez a szám 69 százalék, Belgiumban pedig 98 százalék. Ezért a kampány egyik célja, hogy előrelépés legyen ebben az ügyben, és az emberek megtudják, hogy mennyire megéri újrahasznosítani, és hogy az országban 200 visszaváltó automatában ezt meg is tudják tenni.

Az alumínium csomagolás legnagyobb előnye, hogy végtelen számban, és szinte száz százalékban újrahasznosítható. Ha körforgásban tartjuk, vagyis újrahasznosítjuk, akkor rendkívül kicsi a környezetterhelése más csomagolóeszközökhöz képest - mondta az InfoRádiónak Duma László, a kampányt indító Returcom Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója.

Használja ezt a fémet a csomagolóipar (sörös- és italos dobozok készülnek belőle), használja a járműipar (biciklik, járműmotorok, akár repülőgépek gyártására), és az építőipar is előszeretettel választja ezt az anyagot az előnyös tulajdonságai miatt.

A gazdaságosság és a környezetvédelem miatt hajszálvékony az italos dobozok falának vastagsága, és így még kevesebb alumínium kell egy dobozhoz.

A Dobd be magad! kampányukban elsősorban a fiatalok figyelmét szeretnék felhívni, a weboldalukon a fontos tudnivalókon kívül játék is van - az automatáknál visszaváltott dobozokért kapott bonnal nyerni lehet, akár fesztiváljegyeket és tárgynyereményeket is.

A honlapon azt is részletesen bemutatják, miért jó anyag az alumínium, és mit kell tenni ahhoz, hogy mindannyiunknak, az egész környezetnek jó legyen.