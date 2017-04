Gulyás Márton nekiment a választási rendszernek

Gulyás Márton a Szabadság téren rendezett tüntetésen felszólalva elmondta: el kell kezdeni végre a professzionális politizálást, szerinte olyan formáció kell, amely nem a nép kizsákmányolására törekszik. Azt azonban nem tudta megmondani, milyen formáció legyen ideális - írja az Index.

Gulyás szerint nagyon fontos, hogy demokratikus verseny legyen, és ezt a Fidesz által kialakított választórendszer nem teszi lehetővé. "Amíg fideszes szabályok között kell megmérettetni a hatalomnak, ők fognak győzni" - véli Gulyás.

A parlament szerinte színháznak kiváló, de népképviseletnek gyalázatos.

Gulyás bírálta a jelenlegi ellenzéki pártokat, hogy három évig nem tettek semmit, és sétálnak, mint a marhák a vágóhídon, hogy "lemészárolja őket a hatalom". Azt is hozzáteszi, hogy ugyanígy fog küzdeni egy lehetséges Gyurcsány- vagy Vona-kormány ellen is. De amiért küzd, és ezt megadja Vonának vagy Gyurcsánynak is, az az arányos választási rendszer.

Gulyás ezért választási mozgalmat hív életre, amelynek év végére az az egyetlen célja, hogy arányos választási rendszert alakítson ki.

Fotó: Huszti István / Index

"És aztán lássuk, ki lesz a győztes!" Gulyás szerint vagy fideszes győzelem, akár kétharmad lesz 2018-ban, vagy szabad, arányos választási rendszer.

Síp, dob, kereplő

Gulyás Márton civil aktivista szombaton a Nem maradunk csendben Facebook-csoport által szervezett civil megmozduláson hangsúlyozta, olyan parlamentre van szükség Magyarországon, amelyben valós társadalmi erők jelennek meg - írja az MTI. Hozzátette: amíg ilyen a választási rendszer és a hatalom, addig a parlament "színháznak kiváló, népképviseletnek gyalázatos".

Úgy vélte, "a Fidesz-ország helyett közös ország kell, ahol a hatalmat nem a klientúra kistafírozására használják, és azokat díjazzák, akik építik a hazát".

Gulyás Márton szerint "2018-ban arányos és egyenlő feltételek járnak mindenkinek, ez még Gyurcsánynak, Vonának vagy Karácsonynak is jár".

Varga Gergő civil aktivista arról beszélt, hogy a kormány vagy lemond, "vagy a dicsőséges pesti nép kirángatja őket a Parlamentből". Kitért arra, hogy nemcsak a CEU és a civil törvény módosítása miatt gyűltek össze az emberek, hanem a kivándorolt több százezer ember miatt, valamint "a 4,5 millió nyomorgó emberért, akik mellett elment a hatalom és az út szélén hagyta őket". Varga Gergő azt mondta, ebben az országban ma csak azok szabadok, akik a Fideszt és a nemzeti együttműködés rendszerét támogatják, és ebben nem akar élni.

Antoni Rita, a Nőkért Egyesület elnöke arról beszélt, hogy a kormány "szándékosan" halogatja az Európa Tanács áldozatvédelmi dokumentuma, az isztambuli egyezmény ratifikálását. Felszólat még Szabó Simon színész, Borsos Luca és Hegedűs Barbara civil aktivista is.

A főváros V. kerületében, a Szabadság téren tartott tüntetés szervezői nem hagyományos demonstrációra hívták az embereket, a beszédek mellett a zenén, a táncon, és a hangos véleménynyilvánításon volt a hangsúly. A résztvevők megtöltötték a Szabadság teret. A tömegben látni lehetett magyar és európai uniós zászlókat és különböző transzparenseket.

A szervezők kérésének megfelelően nagyon sokan vittek sípot, kereplőt, dobot a rendezvényre.