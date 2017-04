Csak nevében változik a Köznevelési Kerekasztal

Köznevelés-stratégiai Kerekasztal néven folytatja a kormány által létrehozott Köznevelési Kerekasztal, lényegi változás azonban sem a szervezet összetételében, sem működésében nem lesz - derült ki a Népszava birtokába jutott, az "egyes köznevelési szakmai testületekről" szóló előterjesztésből.

Hamarosan átalakítják a Köznevelési Kerekasztalt,

amelyet sokan illegitimnek tartanak, mivel az egyeztetéseken a mértékadó szakmai szervezetek nem vesznek részt.

A Népszava által megismert előterjesztésből az olvasható ki, hogy gyökeres változás, valódi, széleskörű egyeztetés ezután sem várható: a kabinet ezután kormányhatározatban szabályozná a kerekasztalt, amely a továbbiakban Köznevelés-stratégiai Kerekasztal néven működik tovább.

"Egy kormányhatározat semmire sem garancia, senkit nem kötelez semmire.

A köznevelési törvényben kellene szabályozni az ilyen szervezetek működését, ahogy az korábban történt" - mondta a Népszavának Szüdi János.

A Pedagógusok Szakszervezetének oktatási szakértője emlékeztetett: a korábbi, 1993-as törvény előírta azt is, az oktatásért felelős miniszter köteles egyeztetni például a ma már nem létező Közoktatás-politikai Tanáccsal, s csak akkor állhat elő bármiféle előterjesztéssel, ha a testület azt jóváhagyta. "Ilyen most nincs, ma nem létezik legitim egyeztetési fórum, és úgy tűnik, nem is lesz. Ez az egész nem több puszta porhintésnél" - fogalmazott a szakértő.

Az intézményfenntartói képviselet tizenegy főt jelent, az alábbiak szerint: a Klebelsberg Központ részéről két fő a tankerületek képviseletében, a szakképzési hivatal koordinálásával további két fő a szakképzési centrumok képviseletében. Három főt delegálhatnak az önkormányzatok (közülük egy a nemzetiségi önkormányzatok képviseletében), négy főt az egyházak, egyet pedig a magánfenntartók. A szakszervezetek három főt küldhetnek (ha találnak olyan szakszervezeteket, amelyek hajlandóak részt venni a színjátékban), a szülők, diákok képviselői pedig egy-egy rendes és egy-egy póttagot.

A szakmai képviselet nyolc főből áll, a kormány által létrehozott Nemzeti Pedagógus Kar három főt, az Országos Köznevelési Tanács (OKNT) két főt, a Magyar Tudományos Akadémia és a Rektori Konferencia egy-egy főt, valamint a gyakorlóiskolák is egy főt delegálhatnak.

Államtitkár: nem magunkkal tárgyalunk

Maruzsa Zoltán az InfoRádiónak elmondta: ők mindig meghívják a szakszervezeteket, de azok nem mennek el a fórumra, velük ehelyett sztrájktárgyalásokon egyeztetik az álláspontokat. A helyettes államtitkár szerint nem igaz, hogy a kormányzat önmagával tárgyal, a kerekasztal összetétele nagyon heterogén.

"A kerekasztal utoljára márciusban ülésezett, és akkor érkezett olyan kérés, sztrájktárgyalást is szervezzünk. Megtartottuk, ott is mintegy másfél órás időtartamban zajlott a kormánnyal megbeszélés - mondta Maruzsa Zoltán"

Az átnevezés célja az volt, hogy világossá váljon: a kormányzat a kerekasztalon a stratégiai kérdéseket szeretné egyeztetni

- hangsúlyozta a helyettes államtitkár, aki szerint minden adott lenne ahhoz, hogy ez a testület betöltse egyeztető funkcióját.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!