Nincs elévülés az Alstom-ügyben

Nem fenyeget az Alstom-ügy büntetőjogi elévülése, mert vezető beosztású hivatalos személy által elkövetett vesztegetés esetében akár 10 év börtönt is kiszabhat a bíróság és ugyanennyi az elévülés ideje is - írta a Magyar Idők.

Egy átlagos állampolgárral szemben a vezető beosztású hivatalos személy által elkövetett vesztegetés esetében akár 10 év börtönt is kiszabhat a bíróság, az elévülési idő is ilyen hosszú lehet, ráadásul többször újra is indulhat – emlékeztetett a Magyar Idők.

A büntető törvénykönyvben vezető beosztású hivatalos személy által kötelességszegéssel elkövetett vesztegetés esetében a minősítéseket is figyelembe véve

a maximálisan kiszabható szabadságvesztés 10 év, az ügy elévülési ideje a büntetési tétel felső határa

– tudta meg a Magyar Idők Cservák Csabától az Alstom-ügy kapcsán.

Az alkotmányjogász hozzátette: a hivatalos személy által elkövetett bűncselekmény büntetési tétele magasabb a magánszemélyénél, de az ítéletben nagy szerepe van a bírói mérlegelésnek is.

Azt is figyelembe kell venni, hogy a magyar büntetőjogban nincs abszolút elévülési idő. Ez azt jelenti, hogy az elévülést félbeszakítják bizonyos eljárások, amelyek következtében

az elévülés számlálása újrakezdődik.

A kérdés az, hogy ki számít hivatalos személynek. Cservák Csaba szerint lehet használni bizonyos titulusokat, de ahhoz, hogy valaki hivatalosan nagykövet legyen, a köztársasági elnök kinevezése kell. A magyar gyakorlat szerint a nagykövetekhez hasonlóan az utazó nagyköveteket is a köztársasági elnök nevezi ki, ugyanúgy „rendkívüli és meghatalmazott nagykövet” a rangjuk, az állami büdzséből költségtérítésre jogosultak, és diplomata-útlevéllel vesznek részt a hivatalos delegációkban.

A Magyar Idők felidézte: az Európai Csalás Elleni Hivatal, az OLAF a 4-es metróról készült jelentésében nevesített Medgyessy Péter volt szocialista miniszterelnök a metrókocsi-beszerzések idején – 2004 októbere és 2008. május 31. között – Gyurcsány Ferenc akkori miniszterelnök felkérésére utazó nagykövetként működött, 44 országot keresett fel, több tíz millió forint költséget számolt el.

A lap korábban azt írta, augusztus 3-ig hosszabbította meg a nyomozást az Alstom-ügyben a Legfőbb Ügyészség. A főügyészség tájékoztatása szerint továbbra is két embert gyanúsítanak, akiket a nyomozás érdekeire hivatkozva egyelőre nem neveztek meg, illetve egy harmadikkal szemben nemzetközi elfogatóparancsot bocsátottak ki.

