A neten nyomozza az eltitkolt adót a NAV - lapszemle

A Magyar Nemzet arról ír, hogy Péterfalvi Attila megfontolandónak nevezte, tegyék nyilvánossá azt is, a pártok és a kormány mennyivel támogat civil szervezeteket.

A Magyar Idők arról ír, hogy az interneten keresi a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az eltitkolt adót. A NAV az elmúlt két évben 1,3 milliárd forint be nem fizetett adóra bukkant az internetes kereskedőknél. Tavaly szinte minden adóvizsgálatban fény derült valamilyen mulasztásra. Sokszor a hirdetések, az internetes bejegyzések buktatják le a szabálytalankodókat.

Az adatvédelmi hatóság elnöke szerint a megfontolandó, hogy a civil szervezetekkel összefüggésben ne csak a külföldi támogatások összege, hanem a kormány vagy a politikai pártok által támogatott szervezetekről szóló információk is nyilvánosak legyenek – közölte a Magyar Nemzet. Péterfalvi Attila javaslata vonatkozna a pártok alapítványaitól érkező pénzekre is. Hozzátette: ez azért is fontos, mivel a Civil Összefogás Fórum – állítása szerint – külföldről nem kap ugyan pénzt, de bevételeinek egy része a Fidesz pártalapítványától származik.

Nem járnak rendszeres szűrővizsgálatokra a magyarok, pedig az elhízás okozta gondokkal, magas vérnyomással, ízületi és érrendszeri problémákkal is küzdenek – írja Népszava. A legfrissebb eredmények szerint az elmúlt hét év alatt érdemben nem változott a háziorvosi és szakorvosi szűréseken megjelenők aránya. Tavaly a Magyarország Átfogó Egészségvédelmi Szűrőprogramjában vizsgált személyek esetében háziorvosi szűrésen évente az emberek 17 százaléka, szakorvosnál 23 százaléka jelent meg.

Digitális fejlesztés segíti a felzárkóztatást – írja a Magyar Idők. Deutsch Tamás miniszterelnöki biztos a lappal azt közölte, hogy már idén elérhető lesz a Digitális jólét szoftver alapcsomag. Hozzátette: az állami egészségügyi rendszer átfogó digitális átalakítása a végéhez közeledik. A program kibővített változata a többi között a sportra is kiterjed.

A Magyar Nemzet arról közöl cikket, hogy legutóbb 11 éve volt annyira magas a korai iskolaelhagyás aránya Magyarországon, mint tavaly. Míg 2015-ben 11,6 százalék volt az arányuk, ez tavaly már 12,5 százalékra nőtt. Ez a szám az európai uniós országok átlagos 10,8 százalékához képest is gyenge. A férfi tanulók esetében rosszabb a helyzet: átlagosan 12,9 százalékuk hagyta ott korán a tanulmányait, míg a nők esetében ez csak 12,1 százalék volt.

A Világgazdaságban arról lehet olvasni, hogy súlyos anyagi és adminisztrációs teher a magyar fuvarozóknak is, hogy több uniós országban az ottani minimálbért kell fizetniük a dolgozóiknak, ezért egyes fuvarozók visszavonulhatnak az európai uniós piacokról. Erről Somogyi Gábor, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének főtitkára beszélt a lapnak.

Egyre nagyobb hiány van Amerikában az alacsonyan képzett munkaerőből – írja a Portfolio. A portál kiemeli, hogy a gazdaság mérsékelt ütemben, de stabilan növekszik, a munkaerőpiac egyre feszesebbé válik, ezért hónapról-hónapra nehezebben találnak a cégek alacsony képzettségű munkavállalókat.

A Napi.hu arról közöl összeállítást, hogy új csalási módok jelentek meg. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal most megjelent pénzmosási jelentése szerint Magyarországon is megjelentek bináris opciókkal való csalások, a virtuális pénzekkel összefüggő pénzmosási kísérletek és csalások.

Egyre több személyi kölcsönt vesz fel a lakosság – írja a Magyar Idők. A legfrissebb felmérések szerint az átlagos hitelösszeg folyamatosan növekszik, a két évvel ezelőtti 800 ezer forinthoz képest ma 1,3 millió forintot vesznek fel az igénylők. A háztartások összesített személyihitel-állománya nagyjából 385 milliárd forintot tesz ki.