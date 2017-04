Durva rekordokat döntött meg a csütörtöki időjárás

A hóvastagsági és a nappali hidegrekord is megdőlt csütörtökön, északon továbbra is fagyveszéllyel kell számolni. A télies idő országszerte gondokat okozott, a viharos szél fákat döntött ki, a havazás miatt több út járhatatlanná vált, több helyen továbbra sincs áram. Az előrejelzés szerint pénteken száraz, napsütéses idő várható, de a hétvégén is lesznek mínuszok, és többfelé viharossá fokozódik a szél.