Elkészült a jövő évi költségvetés tervezete - a nap hírei

Elkészült a jövő évi költségvetés tervezete, amelyet a tárca átad a Költségvetési Tanácsnak véleményezésre - jelentette be a nemzetgazdasági miniszter. Varga Mihály a Nemzeti Versenyképességi Tanács 3. ülése után közölte: 4,3 százalékos gazdasági növekedéssel, 2,4 százalékos államháztartási hiánnyal, 3 százalék körüli inflációval számol a tárca. A miniszter beszélt arról is, hogy a tavaly kötött bérmegállapodás és a földárverésekből befolyó összeg miatt módosul az idei költségvetés. Kiemelte azt is, hogy versenyképességet javító jogszabály-módosításokat nyújt be a parlamentnek a tárca, amelyek az internet kisebb adóterhelését, a készpénzforgalom csökkentését, a közműszolgáltatásokat, és a cégalapításokat is érintik.

Az adóbürokrácia csökkentése mellett foglalt állást a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Lázár János közölte: megtárgyalta a kormány az adóhivatal megújításának stratégiáját, amelyet a versenyképesség javításáért kell végrehajtani 2018 után. Szólt arról is, hogy a kereskedelempolitikát érintő tervezett változtatásokkal kapcsolatban a gazdasági kabinet további tárgyalásokat tart szükségesnek. Azt is hangsúlyozta: a kormány továbbra is azt szeretné, hogy Magyarország saját maga tudja előállítani a szükséges áramot, fele részben Paks révén, fele részben zöldenergiából. Utóbbi forrásra utalva főként a napenergiát említette. A paksi atomerőmű-bővítésről megismételte: a beruházás előkészítésének semmilyen akadálya nincs.

Az Európai Bizottság is megfelelőnek ítélte a Budapest-Belgrád vasútvonal közbeszerzési irányelveit - közölte a közlekedéspolitikai államtitkár a javaslat parlamenti vitájában. Homolya Róbert azt mondta: a fejlesztés óriási jelentőségű Magyarország számára. A vonatok akár 160 kilométer/órás sebességgel is haladhatnak az 550 milliárd forintos beruházás eredményeként. Mesterházy Attila szocialista képviselő felelőtlennek ítélte a beruházást és a jelentős kötelezettségvállalást. Ander Balázs jobbikos képviselő a vasúti fejlesztéseket támogatja, de egyetlen vonal ekkora mértékű kormányzati finanszírozását nem, úgy, hogy annak megtérülésére nincs esély. Schmuck Erzsébet LMP-s képviselő sokallta a csaknem 3 milliárd forintos kilométerenkénti árat és a szerződés érvénytelenítését sürgette.

A szocialisták választmányának elnöke szerint növelheti az MSZP támogatottságát, ha árnyékkormányt hoz létre, vagyis a különböző témákat egy-egy ember jeleníti meg nyilvánosan a választás előtti időszakban. Hiller István az InfoRádió Aréna című műsorában azt mondta: pártja új internetes kampánya az elmúlt napokig több mint 1 millió 600 ezer embert ért el, ami kétszerese a szocialisták táborának. Hiller István hangsúlyozta: az MSZP-nek egy olyan közép-európai szociáldemokrata párttá kell válnia, amely egyszerre képes nemzetben és Európában gondolkodni.

Galyatetőn több mint 200 ember ragadt egy szállodában a lehullott félméteres hó miatt. Hajdú Márton, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője az InfoRádiót arról tájékoztatta, hogy az érintett vendégek ellátása megoldott, a közútkezelő dolgozik a hotelhez vezető utak megtisztításán. Várhatóan szombat reggelre sikerül járhatóvá tenni a Galyatetőre vezető utakat. Több mint ötszáz alkalommal riasztották a tűzoltókat a rendkívüli időjárás miatt. Megdőlt a nappali országos hidegrekord Kékestetőn. Mindössze mínusz 2,7 Celsius fokig melegedett a levegő.

Összesen 28 ország és mintegy 150 kiállító könyvkínálatából válogathatnak az érdeklődők a vasárnapig tartó Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon. Az idei díszvendég-író az irodalmi Nobel-díjas Orhan Pamuk. A díszvendégek a visegrádi országok, Lengyelország, Szlovákia és Csehország. A könyvfesztiválon mintegy 500 program várja az érdeklődőket.

Újabb magyar kisfilm kvalifikálta magát az Oscarra. Bucsi Réka LOVE című animációja nyerte a zsűri díját az észak-karolinai RiverRun nemzetközi filmfesztiválon, ezzel automatikusan meghívást kap az Amerikai Filmakadémia szűkített listájára. A LOVE legutóbb a Magyar Filmhét legjobb animációs filmjének járó díját kapta, a magyar filmkritikusok pedig 2016 legjobb magyar animációjának választották.

Enyhítette Geréb Ágnes szülész-nőgyógyász büntetését a Fővárosi Törvényszék. A bíróság a kétéves fogházbüntetést öt évre felfüggesztette, a foglalkozástól eltiltás idejét pedig tízről nyolc évre csökkentette. A határozat ellen az ügyész és a védelem is fellebbezett. Geréb Ágnes ellen otthonszülési ügyek miatt emeltek vádat: az egyik esetben a gyermek holtan jött világra, egy másik esetben pedig fél évvel később meghalt.