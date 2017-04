Török Gábor: meglepő kimondani, kik tudnának változást kikényszeríteni

Török Gábor szerint az embereknél - így, ebben az általános formában - nagyon ritkán szakad el a cérna, és most is hibát követünk el, ha azt gondoljuk, hogy az elmúlt napok váratlan eseményei azt jelzik, trendforduló történt és holnap megbukik a kormány.

"Kétségtelen, hogy meglepően sokan mentek ki Budapesten az utcára, ahogy az is szokatlan volt, hogy vállaltan jobboldali emberek is kifejezték csalódottságukat. Ez is az igazság része, ezt is hülyeség eltagadni. Ugyanakkor a politikai realitás egyértelmű: amíg a Fidesz közel kétmilliós tábora nem kezd elolvadni, vagy a kormányváltás kívánó szavazók nem sorakoznak fel egyetlen politikai erő mögé, addig - bármi is történjen a budapesti utcákon - a kormánypárt marad a következő választás esélyese" - mondta a Nyugat.hu-nak.

Arra a kérdésre, hogy a kormányt a tüntetések visszafogják-e, vagy annak fedezékében megkaparint-e még mindent, amit csak lehet (itt utaltak arra, hogy Mészáros Lőrinchez került a Balatontouristtal "a fél Balaton"), Török Gábor azt mondta: nem érdemes összekeverni a kormány közelében tevékenykedő gazdasági szereplők döntéseit a politikusok megfontolásaival. Az egyik a szerzésről, a pénzről szól, a másik a szavazatokról, a hatalomról.

A mostani kormány rengeteg erőforrással, folyamatosan figyeli a közvéleményt. "Politikai kormányzásról beszélünk: a politikai szempont - mi segít hatalomban tartani a Fideszt - minden mást megelőz, felülír. Bármit elengednek, bármiről lemondanak, ha az veszélyezteti a politikai célt."

Ugyanakkor az elemző szerint nem az érdekli őket, hogy általában mit gondolnak az emberek, hanem elsősorban a saját szavazóikra figyelnek. Bármennyire furcsa ezt kimondani, de éppen ezért „visszafogást” , „meghátrálást” , „korrekciót” csak a Fidesz szavazói tudnának kikényszeríteni, illetve azok az irányvonallal elégedetlen vagy a politikai jövőjüket féltő kormánypárti politikusok, akiknek a szavára adnak, cselekedeteire figyelnek ezek a szavazók. Másnak, beleértve a teljes magyar ellenzéket, erre nincs esélye.

Beszélt még többek között arról, hogy