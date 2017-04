Brüsszelbe megy Soros a Lex CEU miatt

Jöjjön az Alkotmánybíróság

Szél Bernadett, az LMP társelnöke sorsdöntőnek nevezte a felsőoktatási törvény – Közép-európai Egyetemet is érintő – módosítása nyomán írt alkotmánybírósági beadványt, és úgy látta, hogy vissza kell verni a magyar oktatás ellen irányuló fideszes támadást.

"A mi kötelességünk ellenzékben az volt: váljon lehetővé, hogy az Alkotmánybíróság meg tudja semmisíteni a CEU-törvényt. Azt látjuk, hogy az elmúlt hetekben számos olyan jogász, illetve a témához értő szakember nyilatkozott, akinek a szakmaisága megkérdőjelezhetetlen.

Abban reménykedünk, hogy pozitív döntés fog születni és az Alkotmánybíróság megsemmisíti a Lex CEU-t.

Nyilván ehhez szükség volt 50 képviselői aláírásra. Ebben az MSZP frakció, a Jobbik frakció, illetve a függetlenek egy részének támogatására számíthattunk, az ő segítségükkel gyűlhettek össze az aláírások"- ismertette Szél Bernadett.

"Soros dróton rángat" mindenkit

A Fidesz szerint az ellenzék - az MSZP-től kezdve az LMP-n át a Jobbikig - pontosan azt teszi, amit Soros György üzletember, a Közép-európai Egyetem alapítója elvár tőlük. A nagyobbik kormánypárt szerint

a beadvánnyal e pártok "asszisztálnak egy hazug Soros-kampányhoz, amelyben a Soros-egyetem ügyét csak ürügyként használják egy Magyarország elleni támadáshoz,

amelynek végső célja, hogy nyomást gyakoroljanak a magyar bevándorláspolitikára".

Mint a közlemény fogalmaz: Soros György dróton rángatja a baloldalt, és ez alól a Jobbik sem kivétel. Ha a Soros-egyetemben megvan a jó szándék, meg tudja oldani a problémát, a kormány kész a tárgyalásokra – tette hozzá a Fidesz.

Amerikai szenátorok fordultak Orbán Viktorhoz

Eközben amerikai szenátorok egy kétpárti, tízfős csoportja arra kérte a magyar kormányt egy Orbán Viktor miniszterelnöknek írt levélben, hogy Közép-európai Egyetemmel együttműködve találjon olyan megoldást, amely lehetővé teszi az egyetem Budapesten maradását.

A szenátorok Chris Murphynek, Connecticut állam demokrata párti szenátorának vezetésével, aggodalmukat fejezték ki a magyar parlament által a közelmúltban hozott felsőoktatási törvénymódosítás miatt, mert az szerintük veszélyezteti a tanszabadságot Magyarországon.

CEU: mindenben törvényesen jár el az egyetem

Maga az Közép-európai Egyetem ismét a jóhiszemű párbeszédet, a tárgyalások megkezdését szorgalmazta.

Reagáltak Tibor Fischer április 20-án a The Guardienben megjelent cikkére is, amely szerint "a CEU nem tartja be a törvényeket".

"A CEU 25 éve működik együtt a magyar hatóságokkal minden, a munkánkat érintő ügyben. Az ebben illetékes minisztériumok hivatalnokai és köztisztviselői ismételten megerősítették, hogy

megfelelünk a magyar akkreditációs feltételeknek.

Soha nem akartunk magunknak olyan „előjogokat", amelyek kivételes helyzetbe hoznának bennünket a többi magyar egyetemmel szemben. Épp ellenkezőleg, a tanszabadságunk megvédéséért folytatott küzdelmünkben számos magyar intézmény, így a Magyar Tudományos Akadémia is nyilvánosan kiállt mellettünk" - szögezte le a CEU.

Azt is hangsúlyozták: a CEU egyike annak a csaknem 30 olyan amerikai intézménynek a világon, amelynek felhatalmazása van arra, hogy amerikai diplomát adjon ki az Egyesült Államokon kívül, anélkül, hogy az Egyesült Államokban campusa volna.

Sorost fogadja az Európai Bizottság elnöke

Jean-Claude Juncker Brüsszelben megbeszélést folytat Soros Györggyel a magyarországi felsőoktatási intézményeket érintő új magyar szabályozásról jövő csütörtökön - jelentette be Mina Andreeva, az uniós bizottság egyik szóvivője.

A szóvivő elmondta, az Európai Parlament brüsszeli plenáris ülésének szerdai napján, a magyarországi helyzettel foglalkozó vitáján az uniós bizottságot Frans Timmermans, az Európai Bizottság első alelnöke képviseli.

Andreeva újságírói kérdésre válaszolva elmondta, az uniós bizottság várhatóan május elején fog állás foglalni a magyar nemzeti konzultációs kérőívvel kapcsolatban.

Margarítisz Szkínász, az Európai Bizottság (EB) vezető szóvivője előzőleg azt közölte,

Frans Timmermans alelnök két uniós biztos társaságában ugyancsak találkozni fog Soros Györggyel

a jövő héten és megbeszélést folytat a magyar származású pénzügyi befektető által alapított Közép-európai Egyetemet érintő magyar szabályozásról.