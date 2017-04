Gyilkosság élőben: mit tegyünk, ha erőszakos tartalmat látunk a közösségi oldalakon?

Papp János Tamás szerint jelenleg a leghatékonyabb módszernek az adott oldal üzemeltetőjének való bejelentés számít.

"Zavaró lehet a közösségi média név, mert ezek az oldalak nem médiumok. Nem tartoznak szorosan a médiaszabályozás alá, nem is tartozhatnak, így a médiahatóságnak sincs felette joghatósága. Emiatt nem lehet kötelező érvényű intézkedéseket lehet, hanem csak felkérni lehet az üzemeltetőt a káros tartalom eltávolítására. A leghatékonyabb tehát az adott közösségi oldal saját bejelentési mechanizmusának használata" - mondta a szakértő.

Minden közösségi oldal üzemeltetőjének ezek a tartalmak a legnagyobb kihívásai. Nem csak a napokban történt gyilkosság közvetítése miatt - már korábban is voltak problémás esetek, például egy rendőri igazoltatás során meglőttek egy fekete férfit, és a felesége élőben közvetítette, ahogy elvérzett a kocsiban. Vagy gondolhatunk a YouTube esetére, ahonnan nagyon nagy számban vonják ki a cégek a hirdetéseiket, mert olyan tartalmak mellett jelentek meg, amelyek sokszor gyűlöletkeltőek voltak.

"Sokaknak ez az egyedüli nyilvánosságuk, másoknak az egyedüli információforrása.

A fő feladat tehát az, hogy megtalálják a kellő egyensúlyt bizonyos jogok védelme és a szólásszabadság, véleménynyilvánítás szabadsága között."

Mark Zuckerberg a napokban egy konferencián is elmondta, hogy a mesterséges intelligenciában látja a megoldást, mert ez a technológia képes felismerni a tartalom típusát és rögtön le is tudja tiltani. Azt mondta, hogy nem 2 éven belül, de nem is 8-10 év múlva, hanem valamikor a két időpont között működésbe léphet ez az eljárás. Próbálnak a hamis hírek ellen is küzdeni. A Facebook is rájött, hogy nem feltétlenül az a legjobb, ha ők szűrik ezeket a tartalmakat, hanem inkább egy médiatudatosságot terjesztő programot indítottak, így a felhasználók felismerhetik az álhíreket.

Papp János Tamás szerint egyelőre túlbecsülik a hamis hírek jelentőségét azok, akik azt mondják, hogy ilyenek miatt nyerte meg Donald Trump a választást. "Biztos, hogy hatással vannak ezek a társadalomra, de rendelkezünk elegendő más olyan oldallal, ahol tájékozódni lehet, és azokon fel lehet hívni a figyelmet a hamis tartalmakra, vagy a médiában lehet reagálni az ilyen tartalmakra."

Bizonyos platformokra ráunhatnak a felhasználók, így például a fiatalok körében a Facebook kezd kimenni a divatból. Inkább képeket, videókat fogyasztanak a fiatalok, a Facebook is ezért erősít ezeken a platformokon és az élő közvetítések terén. Jó példa, hogy

bizonyos youtubereknek sokkal nagyobb nézettsége van egy-egy videón, mint bármelyik magyarországi, hagyományos médiában adott műsorszámnak.

