É.Kiss Katalin nyelvész kapta az idei Bolyai-díjat

Ma adták át kilencedik alkalommal a tudományos életben betöltött meghatározó szerep elismeréséért járó Bolyai-díjat, amelyet ezúttal első alkalommal női tudós, É.Kiss Katalin nyelvész vehetett át a mindenkori köztársasági elnök elnökletével működő független díjbizottság döntése alapján. A 2000 óta minden második évben átadott Bolyai-díjat 2017-ben is Áder János köztársasági elnök adta át a Magyar Tudományos Akadémián.

É.Kiss Katalin a nyelvtudomány doktora, generatív nyelvelméleti keretben a magyar mondattan és a magyar nyelvtörténet kutatója.

A független díjbizottság tanácskozása alapján kiválasztott díjazott szakterületén mintegy 200 magyar és angol nyelven íródott publikációt jegyez. A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének kutatóprofesszora és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Elméleti Nyelvészet Tanszékének tanára.

Fotó: Barakonyi Szabolcs/Index

A Bolyai-díj Magyarország legrangosabb civil alapítású tudományos díja,

amelyet olyan, a tudományos életben külföldi mércével is kiemelkedő eredményeket elérő személyek kaphatnak meg, akik kutatási eredményeikkel hozzájárulnak Magyarország társadalmi és gazdasági fejlődéséhez.

Az alapítók célja a kezdetektől az, hogy a díjjal felhívják a figyelmet a tudomány kiemelt szerepére és elérjék, hogy az emberek értékrendjében méltó helyre emeljék a tudást, a tudományt és a tudóst, biztosítva az őket megillető társadalmi elismertséget. 2017-ben a kezdeményezés mellé állt a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal is.

A 2015-ös díjazott Pál Csaba biológus volt, előtte Nusser Zoltán, neurobiológus, Dr. Perczel András, vegyész, Dr. Ritoók Zsigmond, ókorkutató, Dr. Lovász László, matematikus, Dr. Bor Zsolt, fizikus, Dr. Roska Tamás, informatikus, valamint Dr. Freund Tamás, biológus kapta meg a kezdetben 50.000, majd 2009 óta 100.000 Euróval járó elismerést.

É. Kiss Katalin nemcsak nyelvészként tűnik ki a korábbi díjazottak sorából, de ő az első női díjazott is. 2009-ben megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjét, 2011-ben Széchenyi-díjjal ismerték el munkásságát, 2015-ben pedig Prima-díjat kapott. Hazai tudományos munkái mellett vendégelőadóként tevékenykedett már a Potsdami Egyetem Nyelvészeti Intézetében, ösztöndíjas volt Stanfordban, a Center for Advanced Study in the Behavioral Science kutatóközpontban, vendégtanárként dolgozott a Stuttgarti Egyetem Számítógépes Nyelvészeti Tanszékén és kutatási ösztöndíjasként tevékenykedett az MIT Center for Cognitive Science kutatóegységében.

Dr. Szabó Gábor, a Bolyai-díj Alapítvány kuratóriumának elnöke, illetve a Szegedi Tudományegyetem rektora a díj kapcsán elmondta: „Nagyszerű érzés azt látni, hogy a Bolyai-díjjal sikerült az elérnünk, hogy valóban rangot és elismerést adjunk a tudományos élet szereplőinek és párbeszédet kezdeményezzünk arról, hogy hogyan járul hozzá a tudomány az ország gazdasági és társadalmi fejlődéséhez. Biztos vagyok abban, hogy a korábbi díjazottakhoz hasonlóan Katalin is a tudomány egyfajta nagyköveteként jut el a jövőben az emberekhez.”