A titkosszolgálat azonosította a Nyakót akadályozó kopaszokat

Gyermekkorú sérelmére elkövetett súlyos testi sértés – minden bizonnyal ez a legdurvább abból a hosszú bűnlajstromból, amivel a Nyakó István ellen tavaly februárban a Nemzeti Választási Irodánál fellépő kopaszok büszkélkedhetnek. Egyebek mellett ez derült ki az Átlátszó birtokába került nyomozati anyagból.

Az igen alapos rendőri munkát nem követi büntetőeljárás az NVI-balhé ügyében, és a bíróság Nyakó pótmagánvád-indítványát (ami a férfiak felelősségre vonását szorgalmazta) is elutasította, mondván, nem is sértettje az ügynek.

Czeglédy Csaba, a politikus ügyvédje az Átlátszónak azt mondta, hogy megfellebbezik a pótmagánvádat elutasító bírósági határozatot. Ha ez sem jön be, akkor kényszerítés miatt tesznek feljelentést.

A nyomozás során - amelyben a BRFK segítségére volt az Alkotmányvédelmi Hivatal is - azonosították a férfiakat, és az is kiderült, hogy a tucatnyi férfi csaknem mindegyike volt büntetve korábban. Az Átlátszó szerint a "kedvenc bűncselekményüknek a rablás, a garázdaság és a kábítószerrel visszaélés tűnik. Egyikük bűnlajstoma különösen hosszú: két év hat hónapra ítélte például a bíróság az illetőt kábítószerrel visszaélés, kiskorú veszélyeztetése, gyerekkorú sérelmére elkövetett súlyos testi sértés miatt egy 2006-ban a Csepeli Rendőrkapitányságon kezdődött büntetőeljárásban. Mindezen felül elmarasztalták bódult állapotú járművezetés, súlyos testi sértés, rablás, lopás, garázdaság miatt; ült fiatalkorúak börtönében is. Jelenleg másik ügyben súlyos testi sértés miatt folyik ellene eljárás egy 2013-as ügyben."

A portál hozzáteszi: miután a rendőrök sikerrel beazonosították a kopasz gárda tagjait, megszüntették a nyomozást bűncselekmény hiányában. A megszüntetéshez kapóra jött, hogy Kúria időközben kimondta: mégis csak Nyakóé az érvényes népszavazási kérdés. Korábban a választási iroda Erdősinét hozta ki győztesnek, mondván ő ért oda előbb blokkolni, ezt a határozatot támadták meg Nyakóék a bíróságon.