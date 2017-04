Újabb kormányellenes tüntetést tartottak a fővárosban - a nap hírei

Állítsuk meg Moszkvát! címmel tartottak kormányellenes tüntetést a budapesti orosz nagykövetség közelében. A résztvevők azért tiltakoztak, mert megítélésük szerint az elmúlt években aggasztóan növekedett az orosz befolyás Magyarországon és ez súlyos nemzetbiztonsági kockázatot jelent. Az Andrássy úton több száz ember gyűlt össze, a demonstrációt mintegy 70 rendőrautó, 500 rendőr biztosította a környéken. A tiltakozás hivatalosan véget ért, de a demonstrálók egy csoportja megpróbált a Fidesz Lendvay utcai székházához vonulni.

A francia belügyminisztérium által ismertetett hivatalos végeredmények szerint Emmanuel Macron független, centrista politikus végzett az első helyen a francia elnökválasztás első fordulójában a voksok 24,01 százalékával. Marine Le Pen, a radikális jobboldali Nemzeti Front jelöltje másodikként, a voksok 21,3 százalékával jutott be a második fordulóba. A harmadik helyen végzett konzervatív Francois Fillon bejelentette: vereségét követően visszavonul, nem vezeti a francia polgári jobboldalt a júniusi parlamenti választásokon. Francois Hollande jelenlegi államfő Emmanuel Macron támogatására szólította fel a szavazókat.

Mintegy 260 ezer munkavállaló digitális készségfejlesztésén dolgozik a kormány - jelentette be a miniszterelnök a 10. jubileumi Szakma Sztár Fesztiválon. Orbán Viktor kiemelt ösztöndíjat ígért az informatikát tanulóknak. A kormányfő hangsúlyozta: a szakmunkás ösztöndíjrendszer fejlesztése már elkezdődött a hiányszakmákban, továbbá megnyílik a tanulószerződés lehetősége is. A kormányfő szerint a gazdaságnak a modern, a digitális korszakra felkészült, jól képzett, az európai kultúra és munkaetika iránt elkötelezett emberekre van szüksége, valamint több 10 ezer új informatikusra.

Több jelentős társadalmi probléma tudományos megoldásán dolgozik a Magyar Tudományos Akadémia - mondta az intézmény elnöke az InfoRádió Aréna című műsorában. Lovász László ezek közé sorolta a vízgazdálkodás kérdését, a tantárgy-pedagógiai kutatásokat, amelyek arról szólnak, hogy kell modern viszonyok között például történelmet, matematikát és zenét tanítani és fontosak az agrárkutatások is részben az éghajlati változások miatt. Az MTA elnöke szerint kihívást jelent a kutatási területek összehangolása, így a társadalmi hasznosság megteremtése is.

Az ELTE szenátusa támogatja az intézmény új rektorának kinevezését. A posztra Borhy László akadémikus, a Régészettudományi Intézet vezetője az egyetlen jelentkező. Az egyetem legfőbb döntéshozó testülete a titkos szavazáson 41 igen szavazattal 2 nem ellenében támogatta az akadémikus pályázatát. Az ELTE új rektorának megbízatása augusztus 1-jén kezdődik és négy évre szól. Borhy László Mezey Barnát válthatja a poszton, aki 2010 óta irányította az egyetemet.

Módosította alapszabályát a Magyar Olimpiai Bizottság rendkívüli közgyűlése. A változtatás után már nem csak az ötkarikás sportági szövetségek küldöttei választhatók a MOB vezető tisztségviselőjének. Borkai Zsolt elnök decemberben jelentette be, hogy a jövő keddi tisztújításon újra indul a posztért. A módosítással pedig Szabó Bence, korábbi MOB-főtitkár előtt is megnyílt a lehetőség, hogy elnökjelölt legyen. A közgyűlés előtt az olimpiai bajnok kardvívó megerősítette, hogy pályázik elnöknek. Kulcsár Krisztián világbajnok párbajtőröző, a Nemzetközi Vívó Szövetség versenyigazgatója pedig azt mondta: már be is nyújtotta pályázatát.

Hétfőtől 115 milliárd forintos pályázat nyílt meg azok a családi ház tulajdonosoknak, társasházaknak és lakásszövetkezeteknek, amelyek energetikai korszerűsítést és megújuló energiaforrások beéíptését tervezik - közölte a Magyar Fejlesztés Bank. Az országszerte több mint 400 MFB Ponton elérhető, nulla százalékos kamatozású hitel természetes személyek esetében maximum 10 millió, a társasházak és lakásszövetkezetek esetében lakásonként maximum 7 millió forintig igényelhető, akár húsz éves futamidővel. A hitelhez további költségek nem kapcsolódnak, így a futamidő alatt csak a felvett összeget kell törleszteni.

Szlovénia folytatja a szisztematikus határellenőrzést Horvátországgal közös határán és csak ideiglenesen végez szúrópróbaszerű ellenőrzést a fennakadások csökkentésére - erősítette meg a szlovén kormányfő. Miro Cerar parlamenti beszédében jelezte: uniós rendeletről van szó, amelyet Szlovénia tiszteletben tart. Április 7-én lépett életbe az a szabályozás, amely alapján ellenőrizni kell mindenkit, aki belép vagy elhagyja az Európai Unió területét. Horvátország már másnap ideiglenesen felfüggesztette a szigorított ellenőrzést a horvát-szlovén és a horvát-magyar határon, miután a szabályok miatt hatalmas kocsisor torlódott fel. A horvát határőrök jelenleg is csak célzott ellenőrzéseket végeznek. Szlovénia viszont ragaszkodik a szabályok betartásához, emiatt folyamatos a torlódás a horvát-szlovén határszakaszon.