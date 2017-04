Áder János új javaslatot tett CEU-ügyben - hallgassa meg!

Áder János köztársasági elnök a budapesti Trefort Ágoston Gyakorló Gimnáziumban tartott előadást, utána a diákok arról is kérdezték, miért írta alá a CEU helyzetét megnehezítő törvényt. Az államfő új megoldási javaslattal is előállt.

Áder János azt válaszolta a diákoknak, hogy kollégáival alaposan megvizsgálták a törvényt, és nem találták alkotmányba ütközőnek, a törvény hatályba lépése után ugyanúgy működhet a budapesti Közép-európai Egyetem mint eddig, a módosítás álláspontja szerint nem sérti sem a tanulás, sem az oktatás, sem a kutatás szabadságát.

Az államfő az Index tudósítása szerint azt mondta: biztos népszerűbb lett volna, ha visszaküldi a törvényt az Országgyűlésnek, de ő az elvszerűséget választotta, amit a törvények, az alaptörvény és államfői hivatala jelöl ki számára.

Áder János egy új megoldási javaslattal is előállt. Mint mondta, a New York államban működő CEU nonprofit alapítványnak nem is kellene létrehoznia az USA-ban egy egyetemet. Elég lenne, ha megállapodna egy New York államban működő egyetemmel, hogy az végezze ottani képzéseit. Ezzel teljesítené a magyar felsőoktatási törvény egyik új előírását. Az államfő azt mondta: a CEU-t fontos értékteremtő intézménynek tartja Magyarországon. Álláspontja szerint sem a magyar kormány nem akarja elüldözni az intézményt Magyarországról, és az egyetem rektora is elismerte, hogy a törvény nem veszélyezteti a működésüket. A kérdést tárgyalásos úton kell rendezni.

Áder János javaslatát meg is hallgathatja nálunk.

