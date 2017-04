Áder új megoldást javasolt CEU-ügyben - a nap hírei

Új megoldást javasolt a feltételek teljesítésére a CEU-nak Áder János államfő. Több témáról is egyeztet a tervek szerint jövő héten a miniszterelnökkel a főpolgármester. Folyamatos a gyógyszerellátás a budaörsi gyógyszerraktárban történt tűz után. A nap legfontosabb hírei április 25-én.

Új megoldást javasolt a felsőoktatási törvénymódosításban rögzített feltételek teljesítésére a CEU-nak a köztársasági elnök. Áder János a Trefort Ágoston Gyakorló Gimnáziumban a diákok kérdésére egyik megoldásként azt mondta: a CEU nonprofit alapítványnak elegendő lenne, ha megállapodna egy New York államban működő egyetemmel, hogy az végezze ottani képzéseit. Teljesíthetőnek tartja azt is, hogy előzetes megállapodás jöjjön létre az amerikai és a magyar kormány között. Az Európai Bizottság a tervek szerint szerdán tárgyal a felsőoktatást érintő magyar szabályozásról.

A miniszterelnök szerint a mezőgazdaságnak a jövőben is Magyarország egyik stratégiai ágazatának kell lennie. Orbán Viktor az MCS Vágóhíd Zrt. mohácsi üzemének átadásakor beszélt erről. Az új vágóhíd a termelés felfutásakor több mint 600 embernek ad munkát.

A többi között az önkormányzati szférában dolgozók bérhelyzetéről is tárgyal a tervek szerint a jövő héten a miniszterelnökkel a főpolgármester. Tarlós István az InfoRádió Aréna című műsorában azt mondta Orbán Viktorral egyeztetne a csatornázási művek tulajdoni viszonyainak tisztázásáról, emellett a közterület-felügyelet általános szerepéről is. A főpolgármester beszélt arról is, hogy a remények szerint még a héten megvalósuló BKV bérmegállapodás fedezete összesen 7 milliárd forint. Tarlós István megismételte, hogy 3-as metró infrastrukturális rekonstrukciója nyáron elkezdődhet, de a befejezés végső határideje 2020-ra csúszik.

Nem változtatott az alapkamat 0,9 tized százalékos szintjén a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa. A kamatfolyosó sem változott. A döntés megfelel az elemzői várakozásoknak. Elemzők szerint a jegybank a jövő év közepéig is kivárhat az alapkamat emelésével.

A munka törvénykönyve módosításáról szóló javaslat visszavonását kezdeményezte a parlament gazdasági bizottsága. A testület ülésén felszólaló szakszervezeti vezetők egybehangzóan azt kérték, hogy a bizottság ne támogassa az Országgyűlés előtt lévő javaslatot, mert az szerintük növelné a munkavállalók kiszolgáltatottságát.

Az oktatási államtitkár szerint gyors és pozitív változást hozhat a köznevelés átalakításában az iskolák informatikai fejlesztése. Palkovics László a kulturális bizottság ülésén elmondta: a felmérések alapján a magyar iskolák esélyteremtő képessége nem jó. A kilencedik évfolyamról, a középiskolai felvételiről szakmai vita zajlik, kormánydöntés még nincs.

Csaknem 935 millió forintos kártérítést ítélt meg a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösségnek az Emberi Jogok Európai Bírósága. A testület az új magyar egyházjogi törvénnyel kapcsolatban korábban megállapított jogsértések miatt döntött így.

Magyarország fellebbez a bangladesi bevándorlók ügyében hozott strasbourgi döntés ellen - közölte Völner Pál az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára az Országgyűlés igazságügyi bizottságának ülése után. Az Emberi Jogok Európai Bírósága szerint nemzetközi egyezménybe ütközik az, ahogy Magyarország a menedékérőkkel a határ mellett felállított tranzitzónákban bánik.

Vádat emelt az ügyészség Mengyi Roland fideszes országgyűlési képviselővel és hat társával szemben. A vádirat szerint a politikus és társai a szociális szövetkezetek számára kiírt európai uniós pályázatokon elnyerhető összegeket akarták saját maguk számára megszerezni.

Hiánytalan és folyamatos a gyógyszerellátás - hangsúlyozta az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet a budaörsi gyógyszerraktárban történt tűz után. Senki nem sérült meg - mondta az InfoRádiónak Csámpai Attila, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője. Mérgező anyag nem került a levegőbe.