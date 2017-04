Döntött Kanada a magyar képviselő politikai menedékkérelméről - lapszemle

Több mint öt év után zárult le az az eljárás Kanadában, amelyben az egykori SZDSZ-es Mohácsi Viktória politikai menedékjogért folyamodott - számolt be a Magyar Nemzet.

A Magyar Nemzet a Központi Statisztikai Hivatal tavalyi demográfiai elemzése alapján azt írja, nőtt a házasságban született gyermekek száma tavaly, erősödött és stabillá vált a hagyományos családmodell. A cikk szerint több mint két évtizede nem volt annyi esküvő, mint tavaly és megtorpant a válások számának évek óta tartó emelkedése. Csökkent az abortuszok száma is, tavaly 30 ezer ilyen beavatkozást végeztek.

A Magyar Időkben arról olvashatnak, hogy tavaly január óta sokat fejlődött az illegális szemétlerakásokat feltérképező Hulladékvadász.hu – az internetes oldal mára környezetvédelmi hírportállá, egyben országos mozgalommá vált. A hulladékvadászokhoz naponta három-négy bejelentés érkezik. A honlapon egyéni rovatokat, cikkeket, saját kép és videóanyagokat olvashatnak, nézhetnek meg a téma iránt érdeklődők.

A Világgazdaság is a KSH adatait idézi, amikor arról számol be, hogy tavaly nem vándoroltak ki olyan sokan az országból, mint a korábbi években, de továbbra is sok fiatal keresi a boldogulását külföldön. Emellett 17 ezer korábban kiköltözött magyar tért vissza az országba. A kiköltözők főként fiatalok, 45 százalékuk 30 éves alatti, háromnegyedük kora pedig nem éri el a 40 évet.

A Magyar Idők szerint ma egész napos helyszíni bizonyítási kísérlet zajlik Bőnyben, a rendőrgyilkosság helyszínén. Id. Győrkös István bemutathatja, szerinte hogyan halt meg az áldozata, Pálvölgyi Péter őrnagy. A főtiszt bajtársai ugyancsak megmutatják, elmondják, hogy szerintük mi történt. A rendőrség ma reggel héttől legalább délután öt óráig zárja le Bőny egy részét.

A Magyar Nemzet úgy tudja, több mint öt év után zárult le az az eljárás Kanadában, amelyben az egykori SZDSZ-es Mohácsi Viktória politikai menedékjogért folyamodott. A volt európai parlamenti képviselő kérelmét elutasították. Erről maga a jogvédő nyilatkozott a lapnak, akit a napokban értek utol Kanadában. Válaszában azt írta, meglepte az észak-amerikai ország hatósága által decemberben meghozott döntés, és április 10-én le is zajlott az első, hazatelepítéssel kapcsolatos meghallgatás.

A Világgazdaság szerint áfacsökkentést szorgalmaznak a fürdőüzemeltetők, akiket magasabb adókulcs terhel, mint a szállodásokat és a vendéglátósokat, pedig azok egy része éppen a fürdők vendégköréből él. A lap azt írja, az új költségvetési ciklusban az Európai Uniótól nem érkezhetnek pénzügyi források a fürdőfejlesztésekre.

A Portfolión arról olvashatnak, hogy a valóságban jóval több munkanélküli van az országban, mint amennyit a hivatalos statisztika felölel. Azonban az is biztos, hogy az elmúlt 27 évben most a legnehezebb megtalálni a megfelelő munkaerőt a cégeknek, különösen ott, ahol nagy számban keresnek. Tartalékok még mindig vannak a társadalomban, azok kiaknázása viszont óriási erőfeszítéseket fog igényelni az államtól.

A Napi.hu azt írja, a jövőben a jogosítvány csak az egészségügyi lejáratáig helyettesíti a személyi igazolványt, megszűnik a 10 éves határidő, viszont továbbra is korlátlanul használhatják személyazonosításra a 65 éven felüliek. Változnak a műszaki vizsgával kapcsolatos szabályok is. A témáról bővebben is hallhatnak 9 óra után az Üzleti reggeli című műsorunkban.

