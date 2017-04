Hajóval is mehetünk a Müpába és a Nemzeti Színházba

A budapesti kulturális élet két fontos színterét, a Müpát és a Nemzeti Színházat is bekapcsolja a fővárosi menetrend szerinti hajózásba a Budapesti Közlekedési Központ és a BKV.

Mától a D11-es és a D12-es hajójárat új végállomása délen a Müpa – Nemzeti Színház kikötő. Az új kikötő elkészülte a Fővárosi Önkormányzat, a BKK, a BKV, a Müpa és a Nemzeti Színház összefogásával és együttműködésével jött létre.

A D11-es és a D12-es hajójárat ez idáig Újpesttől a Haller utcáig, illetve a Rómaifürdőtől a Boráros térig közlekedett, április 25-étől azonban mindkét menetrend szerinti hajójárattal meghosszabbított útvonalon, a Müpa – Nemzeti Színház H kikötőig lehet utazni.

A fővárosi kulturális élet két kiemelkedő intézményének közvetlen közelében elhelyezkedő új hajóállomás ünnepélyes átadásán Szalay-Bobrovniczky Alexandra főpolgármester-helyettes elmondta: „Egy ilyen utazás – miközben Budapest csodálatos panorámájában gyönyörködhetnek a hajó fedélzetéről – remek nyitány az ezt követő kulturális élményhez".

Káel Csaba, a Müpa vezérigazgatója felidézte: amikor a Müpa elkészült, sokan feltették a kérdést, nincs-e túlságosan kívül a városon. Az elmúlt 12 évben a nemzetközileg is elismert kulturális központ a főváros emblematikus intézményévé és valódi találkozóhellyé, a város szerves részévé vált és a Müpa vonzáskörzetében egy új kulturális városközpont formálódik. Megközelítési lehetősége a Müpa – Nemzeti Színház kikötő átadásával tovább javult, és most már nemcsak sínen és közúton, de hajójárattal is elérhető.

„Széchenyi István szomorú arca talán mosolyra derül most, hogy két megvalósult főművétől, a Magyar Tudományos Akadémiától és a Lánchídtól az általa megálmodott Nemzeti Színház kései utóda nemcsak kényelmesen, de gyorsan is megközelíthető, immár hajóval is" - mondta A. Szabó Magda, a Nemzeti Színház stratégiai igazgatója, Budapest legszebb közösségi közlekedési útvonalának nevezve a Dunát.

- A BKK azon dolgozik, hogy a személyhajózás a főváros és a környező települések közösségi közlekedésének teljes értékű elemévé váljon. Ehhez olyan projektet kell megvalósítani, amely összefüggéseiben kezeli a járművek, a kikötők, a különféle utasforgalmi és karbantartó létesítmények működését, valamint a turisztikai és városfejlesztési szempontokat – mondta el Dr. Dabóczi Kálmán vezérigazgató. Példaértékűnek nevezte a Müpa, a Nemzeti Színház, a Fővárosi Önkormányzat, a BKK és a BKV együttműködését, amelynek eredményeképpen létrejöhetett az új kikötő és bővülhet a szolgáltatás.