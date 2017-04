Így izzasztották meg a trefortos diákok Áder Jánost

Áder János köztársasági elnök a Fenntarthatósági Témahét nyitásaként előadást tartott a klímaváltozásról, a vízválságról, az ember személyes felelősségéről a környezetvédelemben az ELTE gyakorlógimnáziumában, majd a diákok kérdezhették az államfőt. Korábban az iskola tanári karának mintegy fele, majd a diákok és végül az öregdiákok egy csoportja is tiltakozott a köztársasági elnök látogatása ellen. Ennek ellenére békés mederben folyt a találkozó, amelyet az interneten is élőben közvetítettek.

A diákság arra volt leginkább kíváncsi, hogy miért volt szükség a felsőoktatási törvény módosítására,

miért írta alá a köztársasági elnök a törvényt.

Áder János felhívta a figyelmet, hogy korábban öt törvényt küldött vissza az Alkotmánybíróságnak és húsznál is többet a parlamentnek megfontolásra, él ezzel a hivatala adta eszközzel, de a felsőoktatási törvénymódosítás esetében ezt nem tartotta szükségesnek. Véleménye szerint az alkotmányba, nemzetközi szerződésekbe és európai uniós irányelvekbe sem ütközik a felsőoktatási törvény módosítása, amely

nem veszélyezteti a CEU működését.

Hiszen sem a budapesti egyetemet, sem a hozzá köthető alapítvány működését nem érinti a törvénymódosítás, csak a New York-i nonprofit egyesület érintett, amely egyebek mellett az amerikai diploma kiadásáért felel. Annak pedig, hogy a külföldi egyesület tényleges képzést folytathasson, rövid úton meg tud felelni az egyetem.

"Nagyon egyszerű a megoldás, az amerikai jog lehetővé teszi, hogy ez az amerikai nonprofit társaság kössön egy megállapodást egy már működő egyetemmel New York államban, és

a képzési hátterét ez az amerikai egyetem biztosíthatja"

- fejtette ki javaslatát a köztársasági elnök. Az amerikai szövetségi kormányzás és a magyar állam között szükséges megállapodás is könnyen megköthető - tette hozzá Áder János.

"Nem nemzetközi egyezményről van szó, a normaszöveg sem ezt használja, hanem előzetes megállapodásról. Ez sokkal lazább jogi kategória, lényegében azt jelenti, hogy az amerikai Egyesült Államok kormányával kell a magyar kormánynak egy előzetes megállapodást kötnie,

ez viszonylag könnyen teljesíthető feltétel"

- érvelt a diákok előtt az államfő.

Áder János beszélt arról is, ha a legrosszabb forgatókönyv alakul, akkor 2018 szeptemberében nem indulhat amerikai diplomát adó képzés a Közép-Európai Egyetemen, de az intézmény működését semmi más nem korlátozza.

Áder Jánost egy diák a Magyarországon tapasztalható jogsértésekről is kérdezte, a gyülekezési jog tavaly október 23-án való esetleges megsértéséről, a Nemzeti Választási Irodánál történtekről vagy arról, hogy a női képviselőkkel hogyan beszélnek a parlamentben. Áder János úgy látja,

a gyülekezési jog és a szólásszabadság maximális Magyarországon,

amit az elmúlt napok tüntetései is bizonyítanak, a Nemzeti Választási Iroda esetében jogi eljárás zajlik, ebben a kérdésben nem kívánt nyilatkozni, a női képviselők ügyéről pedig most hallott először a köztársasági elnök.

A diákok arról is kérdezték Áder Jánost, hogyan élte meg az elmúlt napokban a személyét érő támadásokat. A köztársasági elnök azt mondta, ő a népszerűség helyett inkább az elvszerűséget választotta, de a lányát ért közösségi médiás támadásokat nemtelennek tartja.

A Fenntarthatósági Témahéthez és az előadáshoz is érkeztek kérdések a diákoktól. Egyikőjük azt szerette volna tudni, hogy a nemzeti konzultáció papírfogyasztása például mennyire környezetbarát, vagy, hogy ha annyi pénzt költene a kormány a környezeti kérdések kommunikációjára, mint a Brüsszel megállítását szorgalmazó óriásplakátokra, akkor annak mekkora hatása lenne. Mások az után érdeklődtek, ha egyszer a megújulóké a jövő, akkor miért nem épülnek szélerőművek Magyarországon. Áder János elmondta, maga sem ért egyet a kormány ezen álláspontjával, ahogy azt nyílt levélben is közzétette. Paks II szükségszerűségéről is több diák kérdezte a köztársasági elnököt.

"Paks II ügyében az én álláspontom a következő: az első dolog a biztonság, a második a biztonság, és a harmadik is a biztonság. Ebben nincs pardon. Hiába olcsóbb már egyre inkább a napenergia vagy a szélenergia, mindaddig, amíg a fölös energia tárolását nem tudjuk megoldani gazdaságosan, környezetbarát módon, addig alaperőművekre szükségünk van" - magyarázta Áder János.



Az elhúzódott találkozó végén Csapodi Zoltán, a Trefort Gimnázium igazgatója azt mondta, büszke a diákokra, akik fegyelmezettek voltak és jól megfogalmazott kérdéseikkel méltón képviselték az iskolát, segítették a párbeszédet. A diákok pedig megtapsolták Áder János köztársasági elnököt.

