Boross Péter szerint Kelet-Európa az EU túlélésének kulcsa

"Európa jövője beborult, egy hanyatló korszakában van egy úgymond: fehér civilizáció, amely hosszú távlatokban – évszázadokra kell gondolni – megítéltetett és könnyűnek találtatott. De belátható távolságban küzdeni kell, hogy a romlás virágai ezen a kis területen, amit hazánk jelent, ne nyíljanak olyan mennyiségben. Lényeges kérdés, miből lehet kimaradni e nagy mélybe zuhanás közben a szellemi, morális szempontból tönkretett, vagy tönkretétel előtt álló Európában. Nyugat-Európa alkonya, ami egyértelmű. Kérdés az, hogyan lehet megúszni? A Nyugat-Római Birodalom is széthullott, míg a kelet-római még vagy ezer évig élt" - mondta az Orbán Viktorral jó, kölcsönös megbecsülésen alapuló kapcsolatot ápoló egykori miniszterelnök a sonline.hu-nak.

A migrációval kapcsolatban azt is elmondta, hogy "védekezni kell az ellen, hogy ennek a másik kultúrának a képviselői ne özönljenek be túlzott mértékben. Amíg kevés és szállingózó a bevándorlás, addig az integrációban is van eredmény, ám amikor tömeges és elér egy meghatározott mennyiséget, abban a pillanatban az öntörvényei szerint kezd élni. És visszahódítja magának a korábban integrálódásra képes vagy hajlamos elemeket is. Tehát ez a hit és felfogásrend, ami a bevándorlókat jellemzi, az legyőzi a hit és elvek és korlátok nélküli európai szellemet. Ezért nagyon lényeges a védekezés, annak minden kockázatával együtt."

A Trump-kormányzat olyan, mint az Antall-kormány volt

"A történelem azt bizonyítja, hogy tizenöt évnél hosszabb időre előre tekinteni nem nagyon lehet. Egy azonban biztos, Ázsia jön föl, Nyugat-Európa megy le, az Egyesült Államokban pedig Trump ugyanolyan helyzetbe került, mint mi, az Antall József vezette kormány, hogy a választás után létrejöhettünk, de apparátus nélkül. Felépíteni egy országot ilyen feltételek nélkül kétséges. Magam részéről nem látom lefutottnak, ami Amerikában Trump és egy hatalmas, a mi szóhasználatunk szerinti liberális erőtényező között zajlik" - mondta Boross Péter.