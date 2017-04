Nem érti a kormány, miért nem beszélnek idegen nyelvet a diákok

Több ellenzéki politikus számon kérte, miért nem készített a kormány nyelvoktatási stratégiát az elmúlt években, erre az államtitkár arról beszélt,

„nem nagyon értik, mi történik”,

mert egy diáknak összesen 1200 nyelvórája van iskolai tanévei alatt, amely elegendő kellene, hogy legyen egy középfokú nyelvvizsga megszerzésére, így kutatással kívánják feltárni a probléma okát.

A Magyar Nemzetnek Rozgonyi Zoltán, a Nyelvtudásért Egyesület elnöke elmondta, már társadalmi egyeztetésen van annak a kormányhatározatnak a tervezete, amely nemcsak elrendeli a kutatást, hanem rögzíti is, hogy az eredményei alapján dolgozzanak ki közép- és hosszú távú stratégiát a nyelvoktatásra.

A tervek szerint 70 középiskola tizenegyedik évfolyamos, illetve 100 általános iskola nyolcadikos diákjainak nyelvtudását elemzik, vagyis összesen legalább 15 ezer gyermekét. A felmérésbe nemcsak a diákokat vonnák be, hanem a szülőket és a pedagógusokat is. Például 240 tanárórai gyakorlatát kívánják elemezni. A kutatás előkészületei már júniustól megkezdődhetnek, ősszel pedig lebonyolíthatják magát a teljes adatgyűjtést is. A vizsgálatra hozzávetőlegesen 50 millió forintot fordítanának.

