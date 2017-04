Tarlós István: csak 2020-ra lesz kész a 3-as metró

Kórházak: van egy nagyon jó koncepció

Nem egyetlen intézményről van szó a fővárosi kórház-fejlesztési tervek részleteiben - hangsúlyozta Tarlós István főpolgármester az InfoRádió Aréna című műsorában, miután egyeztetett az illetékes államtitkárral, Ónodi-Szűcs Zoltánnal és Cserháti Péter miniszteri biztossal.

"Van egy nagyon jó koncepciójuk, amit én támogatni tudok. Eszerint nem egyetlen szuperkórházról, hanem négy vagy öt bázishelyszínről van szó. Ennek alapján újítanának fel több központi kórházat is" - ismertette a főpolgármester.

Római parti gát: minden komoly szakértő ezt preferálta

A főpolgármester a római parti gátról azt mondta, a szakemberek véleménye alapján döntött a főváros a part menti védműről.

"A Nánási úti nyomvonal jóval drágább, mint a parti nyomvonal és nem véd meg minden ingatlant. A parti nyomvonal lényegesen olcsóbb és minden ingatlant megvéd. Az utóbbi négy évben elkészült öt komoly szakmai tanulmány között egyetlen egy sem volt, amely a Nánási úti nyomvonalat preferálta volna" - hangsúlyozta a főpolgármester.

Lánchíd: a vizes vb-ig nem kezdődik el a felújítás

Tarlós István kiemelte, hogy Lánchíd felújítása nem kezdődik el a vizes világbajnokság előtt. Bízik benne, hogy a nyári rendezvények alatt rend lesz a főváros útjain.

"Júliusban lesz a vizes vb. A Lánchíd kivitelezése kizárt, hogy megkezdődjön addig, annál is inkább, mert valószínűleg az Alagúttal fogunk kezdeni. A jelenleg rendelkezésemre álló információk alapján azt tudom mondani, hogy a nyári hónapok, az akkori turistaforgalom és az akkori rendezvények viszonylag zavarmenetesen, európai és emberi módon lebonyolíthatóak lesznek" - fogalmazott Tarlós István.

Róbert Károly körút: túl szigorúak a kritikák

A főpolgármester arról is beszélt, hogy elégedett-e a Róbert Károly körút felújításának menetével.

"Nem vagyok éppen elégedett, de azok a kritikák, amelyek elhangoznak, azért túlságosan szigorúak. Annyit megkockáztathatok bátran, hogy mire a nyaralási idény elkezdődik június második felében, addigra biztosan befejezik a felújítást" - ígérte.

3-as metró: az év végéig felújított szerelvényekre váltanak

Tarlós István a 3-as metróról azt mondta, hogy nyáron elkezdődik az észak-déli vonal infrastrukturális rekonstrukciója is.

"Ha most kezelhető ajánlatok jönnek be a kiviteli tervekhez, ami május 9-e táján kiderül, akkor a nyáron elkezdődhet az infrastruktúra felújítása is, és 2017 végére már többségében felújított szerelvények fognak futni. A síneket is hosszú szakaszokon kicseréltük, nem baleset-, pláne nem életveszélyes a metró. Ezzel együtt az infrastruktúra felújításának is meg kell történnie" - hangsúlyozta Tarlós István.

Kiemelte, hogy az ütemterv rendelkezésre áll, most már 2020-ba csúszik át az infrastruktúra felújításának a végső határideje.

A városvezető aláhúzta, hogy számára a két legfontosabb fővárosi beruházás a 3-as metró felújítása és római parti védmű megépítése.

