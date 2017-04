Ugyanúgy járt a Fidesz, az MSZP és a Jobbik

A Fidesz táborának mérete továbbra is ingadozó, most 27 százalékot kapott. A Jobbik esetében megállt a lassú visszaesés folyamata, márciusban 10 százalékon állt, most 11 százalékos. Az MSZP az idei év első három hónapjában 12 százalékot ért el, most a választókorúak 13 százalékára számíthat.

A Demokratikus Koalíció tábora csökkent, a párt szavazóinak arányuk 4 százalék. Az LMP támogatottsága nem változott, ezúttal is – mint tavaly augusztus óta minden hónapban – 3 százalékon áll. A Momentum a választók 2 százalékát vonzza, az Együtt, a Liberálisok és a Kétfarkú Kutyapárt 1-1 százalékot. A pártnélküliek aránya 38-ról 36 százalékra csökkent – állapította meg a felmérés.

A ZRI Závecz Research Intézet közlése szerint a biztos pártválasztók körében közzétett adatok csak tájékoztató jellegűek, markáns következtetésekre nem alkalmasak. Ebben az elkötelezett választói csoportban a Fidesznek 47 százaléka van, az MSZP 20, a Jobbik 17 százalékon áll. A biztos pártválasztók 7 százaléka a Demokratikus Koalíció híve, 4 százalékuk az LMP mögött sorakozik fel. Az aktív szavazók között ebben a hónapban a Momentumnak 2 százaléka van, az Együttnek és a Liberálisoknak 1-1 százaléka.

A kutatás szerint a Fidesznek a legkisebb falvaktól a legnagyobb városokig az átlag körüli, 25 és 30 százalék közötti tábora van. Jelenleg

a Jobbik főleg a 10 ezer fő alatti településeken áll jól,

ebben a körben támogatottsága országos átlagának másfélszerese, 17 százalékos. Az ennél népesebb városokban rosszabbul szerepel, 9 százalékot kap, a megyeszékhelyeken összességében még kevesebb támogatója van, mindössze 6 százalék. A főváros sem igazán a Jobbik terepe, itt 7 százalékot ér el.

Az MSZP viszont Budapesten a legerősebb,

itt 19 százalékos a támogatottsága. A 10 ezer fő alatti községekben, kisvárosokban 12 százalék sorakozik fel a szocialisták mögé, az ennél nagyobb településeken 11 százalék.

A Momentum az aláírásgyűjtés sikere után azonnal utolérte az évek óta működő kispártokat,

támogatóinak száma 100-200 ezer fő között lehet. Az elmúlt hónapok pártpreferencia-kutatásainak összevont adatai alapján már megrajzolhatjuk a Momentum szavazóinak társadalmi-demográfiai profilját. A Momentum egyelőre csak a 40 év alattiak köréből tudott támogatókat gyűjteni. Az is látszik a felmérésekből, hogy a szervezet hívei nagyvárosokban – megyeszékhelyeken és Budapesten – találhatók, kisvárosokban alig vannak, a falvakban pedig lényegében nincsenek Momentumosok. Az érettségizettek és különösképpen a diplomások körében relatíve erős a Momentum, itt a többi kispártnál népesebb a táboruk, az alacsonyabb iskolázottsági csoportokban viszont minimális a támogatók aránya – derül ki a felmérésből.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!