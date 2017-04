Vita Magyarországról – a nap hírei

Magyarországi ügyekről vitázott az Európai Parlament plenáris ülése. A témák között a felsőoktatási törvény módosítása, a civil szervezetekre vonatkozó jogszabályok tervezett szigorítása, a menedékkérők automatikus őrizetbe vétele, valamint a médiapluralizmus és az igazságszolgáltatás függetlenségének kérdése szerepelt. Frans Timmermans, az Európai Bizottság alelnöke úgy vélte: megtévesztő állítások vannak a magyar kormány Állítsuk meg Brüsszelt! kampányában. Manfred Weber, az EPP frakcióvezetője Európa-ellenes hangulatkeltésnek nevezte a nemzeti konzultációt. Gianni Pittella, az Európai Parlament szociáldemokrata képviselőcsoportjának vezetője hazugsággal vádolta a magyar kormányfőt és arra kérte az Európai Néppártot, hogy zárja ki soraiból a Fideszt. Guy Verhofstadt, az Európai Parlament liberális frakcióvezetője kijelentette: a magyar kormány megsérti az uniós alapelveket. Az Európai Parlament májusi plenáris ülésén állásfoglalást fogad el a jogállamiság magyarországi helyzetéről.

Alaptalannak nevezte a Közép-európai Egyetem bezárásáról szóló vádakat az Európai Parlament plenáris ülésén a magyar miniszterelnök. Orbán Viktor beszélt arról is: a magyar kormány az elmúlt évek konfliktusait igyekezett párbeszéd útján rendezni, és most is erre törekszik. A civil szervezetekről azt mondta: az unió több tagországában is foglalkoznak azzal a kérdéssel, hogyan lehet átláthatóvá tenni a demokratikus döntéshozatalt befolyásolni próbáló szervezetek működését, a magyar kormány sem akar mást. Hozzátette: a magyar kormány tudatában van annak, hogy az uniós tagság nemcsak jogokkal, hanem kötelezettségekkel is jár, és Magyarországon magas az unió támogatottsága.

Kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen a felsőoktatási törvény módosítása miatt az Európai Bizottság. A bírálók szerint a jogszabály bezárással fenyegeti a budapesti Közép-európai Egyetemet. Enyedi Zsolt a CEU rektor-helyettese közben az RTLKlub híradójának azt nyilatkozta: egyre valószínűbb, hogy az egyetem elhagyja Budapestet. szerint ha a kormány szeretné itt tartani az intézményt, már tett volna lépéseket ebbe az irányba. A Közép-európai Egyetem közleményben utasította vissza a miniszterelnöknek az Európai Parlamentben tett kijelentéseit.

A Fidesz alelnöke szerint nem teljesíthetetlen követelmény, hogy a civil szervezetek működéséről szóló törvény értelmében az érintettek feltüntessék működésük finanszírozását. Gulyás Gergely az InfoRádió Aréna című műsorában hangsúlyozta: a törvénytervezet az átláthatóságot szolgálja. A kormánypárt alelnöke azt is elmondta: a Fidesznek értékelnie kell a jobboldali értelmiségiek bírálatait a CEU-ról és a civil szervezetekről szóló törvényekről. Az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottságának elnöke közölte: Magyarország a középmezőnyben helyezkedik el az uniós tagállamok ellen induló kötelezettségszegési eljárások számát tekintve.

Pontosítja az iskolai kirándulások fogalmát a jövő héten a parlament elé kerülő köznevelési törvény - közölte az oktatási államtitkár. Palkovics László elmondta: az előterjesztés szerint az minősül külföldi iskolai kirándulásnak, amit egy nevelési-oktatási intézmény legalább 7 tanulójának részvételével szerveznek. A diákokat felügyelő személynek az oktatási intézménnyel foglalkoztatási jogviszonyban kell majd állnia. A többnapos tanulmányi és külföldi iskolai kirándulások esetében felelősségbiztosítást kell kötnie az iskolának vagy a szervezőnek, amelynek kedvezményezettje a tanuló. Hangsúlyozta: szigorítani kell a gyermekeket szállító buszok műszaki alkalmassági követelményeit és erről egyeztetés is kezdődik a szakmai szervezetekkel.

Súlyos műszaki hiányosságok miatt nem engedtek tovább az osztrák hatóságok egy diákokat szállító magyar buszt. A Budapestről Londonba tartó járművet Hegyeshalom-Nickelsdorfnál tartóztatták fel, a hatóságok fékhibát észleltek és a busz kormányművével is gondok voltak. Az osztrák tartományi közlekedési hatóság vezetője az ORF hírportáljának elmondta: a rendőrség az osztrák autópálya-fenntartó műszaki szakértőivel közösen ellenőrizte az autóbuszokat és a tehergépkocsikat. Összesen csaknem 30 jármű rendszámát vonták be a helyszínen.

Részvényeként 106 forint osztalékot fizet az idén a Richter Gedeon gyógyszergyár - határozott a társaság éves közgyűlése. A kifizetés június 12-én kezdődik. A gyógyszeripari vállalat 54,4 milliárd forint adózott eredményéből összesen 19,7 milliárd forintot fizet ki a részvényeseknek. A fennmaradó 34,7 milliárd forint eredménytartalékba kerül. A társaság konszolidált adózott nyeresége 24,4 százalékkal nőtt 2016-ban és több mint 67 milliárd forintot tett ki. A csoport éves árbevétele 389,7 milliárd forint volt, ami 6,7 százalékkal több, mint az előző évben.

Az FHB Jelzálogbank nem fizet osztalékot 2016-ra, így döntött a hitelintézet éves rendes közgyűlése. A Budapesti Értéktőzsde honlapján közzétett közgyűlési határozat szerint a társaság 6 és fél milliárd forint mérleg szerinti vesztesége az eredménytartalékba kerül. A bank élén Nagy Gyula váltja Oláh Mártont, vezérigazgató-helyettesnek Tóth Editet nevezte ki a pénzintézet. A részvényesek módosították az FHB Jelzálogbank alapszabályát.

Eredményes évet zárt tavaly az MVM Csoport. A társaság több mint 1034 milliárd forintos árbevételt ért el, és több mint 130 milliárd forintot fizetett be a költségvetésbe különböző adónemekben, illetve díjakban. Az MVM Csoport 2016-os adózott eredménye elérte a 48,4 milliárd forintot. Csiba Péter elnök-vezérigazgató a hatalmas lépésnek nevezte, hogy a társaság 50 százalékos részesedést szerzett az ENKSZ Első Nemzeti Közműszolgáltató Zrt.-ben.

