Egy lépéssel a béremelés előtt - lapszemle

A Magyar Nemzet szerint pénteken megszülethet a 2017-es bérmegállapodás a BKV menedzsmentje és a két legnagyobb szakszervezeti tömörülés, a Városi Tömegközlekedési Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége és a Budapesti Közlekedési Szakszervezetek Szövetsége között. Januárig minden dolgozónak visszamenőlegesen járó 10 százalékos növekmény fölött 5 százalékot differenciáltan osztanának szét, és az érdekvédők azt szeretnék, hogy annak zömét a legalacsonyabb jövedelműek kapják. Ha megszületik a megállapodás akkor május elseje előtt aláírják azt és visszavonják a március végén bejelentett, majd azóta felfüggesztett sztrájkot.

A Világgazdaság arról ír, hogy Brüsszel várhatóan tagállami hatáskörbe utalja az internet áfájának besorolását. Deutsch Tamás, a Digitális jólét programért felelős miniszterelnöki biztos a lapnak adott interjújában elmondta: az Európai Unió lakosságának 59 százaléka él olyan lakóhelyen, ahol igénybe tudja venni a 4G-s szolgáltatást, Magyarországon ez az arány már most 95 százalék fölött van, és az év végére eléri a 100 százalékot. A biztos szerint a fejlesztésben a szolgáltatók jól állnak.

A Magyar Idők arról számol be, hogy ítélet várható a tiszabői otthonteremtés ügyében. A per még hat évvel ezelőtt indult, az ügy kezdetekor a polgármester, a jegyző és az önkormányzat többsége is letartóztatásba került. A vádlottak 120 ingatlan esetében jogosulatlanul igényeltek lakáscélú támogatásokat 2006-2009 között. A vádlottak több mint 220 millió forintos támogatáshoz jutattak.

A Magyar Nemzet szerint véget ért a roham a napelem-telepítési engedélyekért, a kérelmeket március végéig kellett benyújtani. A kormány ugyanis azt ígérte, hogy ezt követően kért engedélyekre a négy kilowatt teljesítmény felett úgynevezett elosztói teljesítménydíjat vet ki. A március végéig kiadott engedélyekkel rendelkezőket ez viszonyt a teher nem érinti. A Magyar Napelem, Napkollektor Szövetség elnöke szerint viszont ez változni fog.

A Magyar Idők arról ír, hogy a stabil munkahellyel rendelkező, jól kereső fiataloknak épülnek elsősorban az újabb lakóparkok. A lakások egy részét emellett a kiadásra vagy a későbbi drágább értékesítésre számító befektetők vásárolják meg. Toronymagasan Budapest vezeti az újabb lakópark-építési hullámot: a fővárosban több ezer új otthon épült ilyen típusú beruházásban az elmúlt években. A kialakult gyakorlat szerint az ingatlanfejlesztők még a kivitelezés megkezdése előtt eladják a lakások 20-40 százalékát.

A napi.hu arról ír, hogy százmilliókért utaztat a Magyar Kereskedelemfejlesztési és Promóciós kft. A Magyar Nemzeti Kereskedőház leányvállalataként működő cég két évre szólóan 400 millió forintos kerettel írt ki utazásszervezési közbeszerzést. A nyílt tendert a Közbeszerzési Értesítőben tették közzé, és szolgáltatás ez év július elsején kezdődik.

A Pénzcentrum annak járt utána, hogy mennyi pénzt keresnek a katonák. A lap szerint nincs már korkedvezményes nyugdíj azonban jól lehet keresni a honvédségnél, főleg akkor ha valaki külföldi szolgálatot lát el. Kezdő rendfokozatban egy őrmester 168 ezer forint kap, a tisztek már 212 ezer forintot is kereshetnek. Külföldi szolgálatot teljesítők pedig akár 600 ezer forintot és kézhez kaphatnak. Ez függ azonban az a vezénylés helyszínének biztonságától, és a kiküldetésben résztvevő katona rendfokozatától is.