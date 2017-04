Még több különleges magyar pezsgő jön

Szerdán tartották az Első Tradicionális Pezsgőgálát, ahol 16 hazai termelő mutatott be csaknem 40 pezsgőkülönlegességeket. Garamvári Vencel, a magyar pezsgőkészítés nagymestere, a Magyar Bor Akadémia tagja azt mondta, hogy egyre több bortermelő foglalkozik egyedi, minőségi pezsgő készítésével.

A szakember szerint minőségi pezsgőkészítésé a jövő, a piacra betörni pedig elsősorban az egyedi, kézműves termékekkel lehet.

"A folyamat a habzóborok, gyöngyözőborok berobbanásával kezdődött, most pedig egyre több kis- és közepes termelő érzi úgy, hogy pezsgőt is kell készítenie" - mondta Garamvári Vencel. Hozzátette: a lökést főleg az jelentette, hogy a jövedéki törvény kedvezően változott, és 100 hektoliter (évi mintegy 13 300 palack) alatti termelésnél már nem kell jövedéki letétet képezni, illetve a nyilvántartásban is könnyítéseket kaptak a termelők. Ez segített abban, hogy elinduljon a jó irányú fejlődés.

A pezsgő is sikeres lehet

"Ez az elegáns, egyedi ital azért volt hátrányban, mert elsősorban néhány nagy termelő uralta a piacot. Most, hogy megadták a lehetőséget a kicsiknek is, amelyek ráadásul néhány fejlesztést is végre tudtak hajtani, megerősödhet a pincészetek elszántsága, hogy még több pezsgőt készítsenek" - mondta a szakember.

A 2013-14-es évet tartja fordulópontnak, ekkor jelent meg és kezdte éreztetni a hatását a már említett törvényváltozás. Ahogy egyre több termelő jelenik meg a piacon, és egymást erősítve meggyőzik a fogyasztókat arról, hogy egyedi ízvilágú, kiváló minőségű, finom pezsgőket lehet kóstolni, úgy nő az érdeklődés a pezsgők iránt és emelkedik a fogyasztók száma.

"Meggyőződésem, hogy 10 év múlva a tradicionális (palackos) és a tartályos pezsgők aránya jelentősen meg fog változni, és a tradicionális pezsgők aránya a mostani tízszeresére emelkedik, csökkentve az olcsóbb, egyszerűbb, de jó minőségű pezsgők arányát" - mondta Garamvári Vencel. Szerinte most mintegy 3-4 százalék a palackos érlelésű pezsgők aránya, és 96-97 százalék az egyéb pezsgőé.

A kisebb termelőknek nem érdemes a szakember szerint hatalmas beruházással tartályos pezsgőüzemet létrehozni és a nagyok által, 50-100 éves tapasztalattal uralt piac bokszharcába belemenni. Ők egyedi színekkel, egyedi harmóniákkal tudnak csak megjelenni ezen a termékpiacon, más útjuk nincs.

Garamvári mostani célja a pincészetében az, hogy a megtermelt szőlőből minél többet tudjon pezsgőkészítésre felhasználni: a mostani, alig 15-20 százalékot szeretné 50-60 százalékra emelni, és ebből száraz pezsgőket készíteni.

A boralapnál a furmint dominanciája mellett növelni szeretné a pinot blanc és a rizling hányadát. "A pezsgők általában házasítások, így ki lehet használni a különféle fajták előnyeit. A színt például a chardonnay és a pinot blanc adja meg, és az illatot, netán a savszerkezetet a pinot noir dominálja. Tehát egy olyan cuvée-t kell készíteni, ami a birtokra jellemző és eladhatóvá teszi a terméket."