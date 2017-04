Tiszta vizet önt a kormány a kútba - de mennyiért?

Egy tavalyi törvény előírta, hogy a 2016. június 4. előtt illegálisan kialakított kutak fennmaradását bírságmentesen lehet engedélyeztetni az illetékes vízügyi hatóságoknál 2018 végéig. Ez év márciusában a kormány honlapján megjelent egy belügyminiszteri rendelet tervezete, amely egy olyan űrlapot is tartalmazott, amely a telkeken lévő kutak kivitelezési, továbbá üzemeltetési és fennmaradási engedélyéhez kellett volna kitölteni, és még azt is meg kellett volna adni, hogy a tulajdonos naponta és melyik idényben hány köbméter vizet vesz ki a kútból.

A tervezett kútbejelentési kötelezettségre akkora volt a felháborodás, hogy a kormány illetékese közölte: visszalépnek tervüktől. Ezt iktatná most törvénybe is a kabinet, bár a törvénytervezetre még a parlamentnek is rá kell bólintania - írja a Napi.hu.

Továbbra is csak engedéllyel lehet - mélységtől függetlenül - kutat fúrni a karsztvízkészlet eléréséhez, illetve ha a vízkivétel nem házi, hanem gazdasági célt szolgál. A törvényjavaslat kitér arra is, hogy aki házi kút létesítéséhez, illetve fennmaradásához kért engedélyt múlt év június harmadika után, annak visszajár a befizetett illeték.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!