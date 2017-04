Virágzik a vízórabiznisz

Tömegével jegyeznek be vízórák telepítésére és cseréjére cégeket. Előfordul, hogy ilyenekből egyetlen családi vállalkozás kezében országos minihálózat épül ki.

A boom azután indult, hogy a szabályozás hat évről nyolcra hosszabbította meg a vízmérők hitelességi idejét, vagyis csökkent a munka - írta a Világgazdaság, hozzátéve, hogy valójában mégsem ez a helyzet. A Fővárosi Vízművek egyik minősített partnere szerint a mostani cégalapításokkal szűnik meg a területen eddig mutatkozó szakemberhiány.

Az új piacra lépők arra is törekszenek, hogy a víziközmű-szolgáltatók minősített beszállítóivá váljanak, hogy könnyebben jussanak munkához. Cserélhet persze vízórát a nem minősített cég is, de mivel nem plombálhat, a megbízónak a munka elvégzése után még ki kell hívnia egy minősített céget is. A Fővárosi Vízműveknek több mint kétszer annyi ilyen partnere van, mint néhány éve.

Ráadásul azzal, hogy a víziközmű-törvény szigorodása következtében 40 körülire zsugorodott az érintett hazai társaságok száma, fény derült arra is, hogy az e társaságokba olvadó kisebb szolgáltatók ellátási területén gyakran fittyet hánytak a vízóracserére. A megmaradó szolgáltatók ezért határidőt szabtak az ügyfeleiknek a régi vízórák cseréjére, komoly piacot generálva az erre szakosodott vállalkozásoknak.

Azzal a felhasználóval, aki nem cseréli le időben a mérőjét, nem számol el az érintett vízművek. Ekkor a felhasználó a társasházával számolhat el, ami többnyire számára hátrányosan, négyzetméter-alapon történik.