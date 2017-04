Megvan, mikor kezdik kialakítani a budapesti szuperkórházakat

Kiemelt beruházássá nyilvánította a kormány az Egészséges Budapest Programot. A projekthez szükséges hatósági és közigazgatási eljárások így gyorsabban zajlanak majd, és a szuperkórházak kialakítása miatti építkezések is hamarabb elkezdődhetnek - mondta az InfoRádiónak Cserháti Péter miniszteri biztos.

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította a fővárosi kórházak megújítását célzó Egészséges Budapest program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket rendeletében a kormány. A Magyar Közlöny csütörtöki számában megjelent jogszabály lehetővé teszi mind a huszonhat beruházási helyszínen tervezett fejlesztések engedélyeztetésének és végrehajtásának a felgyorsítását.

"A kerületi és fővárosi rendezési tervek és szabályzatok módosítása nem túl gyors folyamat, most a rendelet 24 pontban sorolja fel azokat a közigazgatási ügyeket, amelyben kiemelt beruházásként a program engedélyeit nyolc, illetve 15 napos eljárás határidővel kell majd elbírálni" - mondta az InfoRádiónak Cserháti Péter, az Egészséges Budapest Program miniszteri biztosa.

A fővárosi kórházfejlesztésekről szóló előterjesztés előkészítése folyik az Emberi Erőforrások Minisztériumában, és Cserháti Péter szerint a nyáron a végleges kormánydöntésnek meg kell születnie. Utána kiemelt beruházásként felgyorsulhatnak az események. A megújulás azonban már elindult.

"Van olyan kisebb beruházás, amely már most is zajlik. Több intézményben az eszközbeszerzések kezdődtek már el. A kórházaknak pedig folytatniuk kell a tervezést, mert a döntés után az engedélyezéseket még idén el kell indítani, hogy jövő év elején a nagy centrumokban a bontás és a közművesítés is megkezdhető legyen" - mondta Cserháti Péter.

