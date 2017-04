Visszatérnek a félig üres és a hering-villamosok a Nagykörútra?

A főpolgármester szerint a kötött-pályás közlekedést nem lehet úgy előnyben részesíteni, hogy az dugókat okozzon a főváros útjain. Tarlós István erről szokásos pénteki sajtótájékoztatóján beszélt.

"Olyan áron nem lehet fejleszteni még a kötött-pályás közlekedést sem, nem beszélve a kerékpáros közlekedésről, hogy szándékos dugókat, közlekedési káoszt idézünk elő a közúton. Ennek nincs értelme. Ha olyan rövid zöld időket határoznak meg, hogy a közúton kaotikus állapotok keletkeznek, azzal nem vagyunk sokkal előrébb. Lehet, hogy örülni fognak a biciklisek, akiknek egyáltalán nem vagyok az ellensége, de

- hangsúlyozta a főpolgármester.

A Közlekedő Tömeg nevű civil szervezet tagja jelezte, hogy szerdától a Nagykörúton ismét a 2012 előtti, a villamosok szempontjából jelentősen hátrányosabb lámpaprogram szabályozza a csomópontokat.

"Most ismét másfél percenként váltakoznak a lámpák a korábbi hatvan másodperccel ellentétben. A villamosok egyszerűen lassabban közlekednek, mert megváltozott a lámpahangolás. A korábbi intézkedés azért volt nagyon szükséges, mert mérésekkel meg lehetett állapítani, hogy a villamosokon háromszor, majdnem négyszer annyian utaztak, mint a személyautókban. Teljesen magától értetődő az arányok tekintetében, hogy a villamosok közlekedését kell inkább segíteni" - mondta.

Kelemen Tamás kiemelte, hogy a mostani intézkedés a közösségi közlekedést használók és az autósok számára is hátrányos lehet.

"Ha ezt most eltörölték, akkor

a félig üres vagy a borzasztóan telített villamosok látványa fog visszaérkezni a Nagykörútra, arról nem is beszélve, hogy a lámpaprogram a keresztező utakat is érinti, azoknak a közlekedése is nehezebbé válik"