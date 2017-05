Mészáros Melinda: nevelni kellene a gyermekeket a szolidaritásra

"Ha megkérdeznek egy Franciaország utcáin sétáló gyalogost, mit szól ahhoz, hogy a közlekedési dolgozók sztrájkolnak és sokkal nagyobb nehézségek árán jut el a munkahelyére, akkor úgy ítéli meg, hogy biztosan okuk van rá, és támogatóan lép fel ilyen esetekben. Képzeljük el, hogy mi történik Magyarországon, ha a BKK-nál vagy bárhol másutt van egy bejelentett sztrájkkészültség! Óriási a felháborodás és az ellenérzés a lakosság körében" - mutatott rá a Liga szakszervezetek elnöke az InfoRádió Aréna című műsorában.

nagyon komoly a szolidaritás hiánya és az összefogás hiánya is ma Magyarországon.

"Ez össztársadalmi probléma, és nem csak szakszervezeti, illetve nem csak munkavállalói probléma. Nem tekintünk úgy egymásra, hogy én is munkavállaló vagyok, te is, próbáljunk meg segíteni egymásnak és javítani a feltételeken. Ehelyett

az önös érdekeinket helyezzük sajnos előtérbe".

Meglátása szerint ez a nevelés és az oktatás, illetve a család felelőssége.

"Ez már gyermekkorban indul.

Próbáljuk esetleg majd úgy nevelni a felnövekvő generációt, hogy képesek és készek legyenek tenni egymásért"

- ajánlotta.

A LIGÁ-nak egyébként, mint jelezte, van ilyen programja.

"Készítettünk egy tankönyvet és egy tanári kézikönyvet is, amelynek a próbatanítása már meg is történt. Ezzel próbáljuk a munkaerő-piacra belépő fiatalokat egy picit lelkesebbé, odafigyelőbbé tenni. Próbáljuk megismertetni velük azokat a pontokat, amelyek rájuk várnak, mint friss, pályakezdő munkavállalókra, s próbáljuk a közösségi értékeket is bemutatni számukra. Ennek nagyon fontos eleme lenne egy jól működő szakszervezeti mozgalom" - mutatott rá Mészáros Melinda.

A tankönyvben vannak példák például arra, mire figyeljenek, amikor munkaviszonyt létesítenek, milyen problémákkal kell szembesülniük., hogyan csatlakozhatnak szakszervezetekhez, mi a szakszervezeti mozgalom lényege, mit tud nyújtania szakszervezet, mit jelent egy közösséghez tartozás.

"Jónak tartanám, ha ez beépülhetne az új Nemzeti Alaptantervbe is"

- jelezte a szakszervezeti vezető.

