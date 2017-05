Ott lesz a választáson a Momentum

Momentum Mozgalom indul a 2018-as országgyűlési választáson - jelentette be a párt elnöke az általuk szervezett hétfő esti budapesti demonstráción, amelynek résztvevői az Európához tartozás mellett álltak ki.

Fekete-Győr András azt is közölte: október 15-én mutatják be programjukat. Azt is mondta, hogy a következő

egy évben mindent megtesznek azért, hogy "lebontsák a félelem rendszerét".

Arra hívta fel a demonstráció résztvevőit, hogy a szervezet által a demonstráción kiosztott matricákkal "javítsák ki" a városban "a kormánypropaganda" plakátjait.

A Magyarország uniós csatlakozásának tizenharmadik évfordulóján tartott demonstráción a tömeg a Szabadság térről az Andrássy úton keresztül a Hősök terére vonult.