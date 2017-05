Meglepetések a jövő évi büdzsében

Jövőre négy százalék feletti gazdasági növekedéssel kalkulál a kormány. Ez a célkitűzés ambiciózus, de teljesíthetőnek tartja a Költségvetési Tanács – mondta a Magyar Időknek a testület elnöke.

Kovács Árpád szerint

kockázatok is vannak, sok a nemzetközi bizonytalanság, azonban a költségvetésben megfelelő a tartalék,

hogy az esetleges váratlan események, kedvezőtlenné váló folyamatok hatásait ki lehessen védeni.

A Költségvetési Tanács elnöke szerint most jó évei vannak a gazdaságnak, ezeket ki kell használni, most kell előre hozni értékteremtő beruházásokat, például a hosszú távon értéket jelentő infrastrukturális fejlesztéseket is megvalósítani. Ezért javasolják, hogy egyes jövő évre tervezett kiadásokat hozzanak előbbre.

Azt is jelezte:

az államadósság csökkentésé­ben lát kisebb kockázatot a tanács, ebben további tisztázást kértek a kormánytól.

Ezzel együtt jövő év végén 70 százalék alatt várható a GDP-arányos államadósság, és ha csökken az eladósodottság, mérséklődik a kiszolgáltatottság is, csak a megspórolt kamatkiadásokkal rengeteget nyerünk. Mindennek a politikai mozgástérben is van hozadéka – magyarázta az elnök.

Kovács Árpád azt is hangsúlyozta:

meglátása szerint a jövő évi nem lesz választási költségvetés,

ahogy már 2014-ben sem volt ilyen.

