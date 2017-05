Újra bíróság előtt Gyurcsány titkosszolgálati vezetői - lapszemle

A Világgazdaság arról ír, hogy szakértők szerint az egészségügyi ingatlanpiac óriási fejlődés előtt áll. A betegek 60 százaléka inkább a magánorvosokat választja, mint az állami ellátást, és a magánrendelők fele már lakásrendelő. A magánpraxisként működő lakások havi bérlet díja 170 ezer forint, szemben a 135 ezres átlagos bérleti összeggel.

A Magyar Nemzetben arról lehet olvasni, hogy Magyarországon a megtűrt kategóriába tartozik az otthon szülés. A Geréb Ágnes szülész-nőgyógyász és független bába elleni büntetőügyek kapcsán az utóbbi években sok kritika érte az otthon szülést, egyesek kifejezetten veszélyesnek tartják. Jelenleg körülbelül 15 bába dolgozik az országban, ami az igényekhez mérten mégis kevés, mindössze négy engedéllyel működő bábaszolgáltató létezik Magyarországon.

A Magyar Idők arról közöl cikket két tárgyalási napot tűzött ki a Fővárosi Ítélőtábla a Gyurcsány-kormány két titkosszolgálati vezetője és titokminisztere kémkedési ügyében. Szeptember 25-én másodfokon eldőlhet, hogy van-e felelőse a kémkedésnek, amelyet a korábbi bírósági eljárásokban bizonyítottnak találtak.

Bérnővérekkel enyhítik az ápolóhiányt a kórházak - írja a Magyar Idők. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elnöke azt mondta, olyan mértékűvé vált az ápolóhiány számos budapesti és vidéki kórházi osztályon, hogy azt már krízishelyzetként kell kezelni. Az egészségügyi államtitkár szerint sem szabad lebecsülni a problémát, ezért is emelik meg ezekben az években az egészségügyi szakdolgozók fizetését.

A Napi.hu arról ír, hogy a Nébih és a kormányhivatalok kutatásaiból az derült ki, hogy már a szabadidő-sportolók is rendszeresen szedik az étrend-kiegészítőket, amelyek 61 százaléka nem felelt meg az előírásoknak. A boltok polcain vásárolt áruk 61 százaléka valamilyen szempontból nem felelt meg az előírásoknak: ezek 39 százaléka minőségi-, illetve összetételbeli-, 9 százaléka élelmiszer-biztonsági-, és 71 százaléka jelölési problémát mutatott.

A Világgazdaság arról közöl cikket, hogy megfizetik az észak-amerikai fociliga sztárjait. Nikolic Nemanja, a Chicago Fire támadója 1.9 millió dollárt, azaz 540 millió forintot keres. Csapattársa, a német világbajnok Sebastian Schweinsteiger 5.4 milliót visz haza. Sorozatban harmadik éve a brazil világbajnok Kaka, a Real Madrid és a Milan korábbi sztárja a legjobban fizetett játékos, az Orlando City csillaga 7.2 millió dollárt kap.

A Napi.hu arról ír, hogy immár mind a három nagy magyarországi telekommunikációs szolgáltatónál megszűnt az a gyakorlat, hogy az adatforgalmi keret lejárta után csak lassítják az internetet. Mostantól tudatosabban kell szerződést kötni. Ezentúl az eddiginél jobban át kell gondolniuk a Magyar Telekom-ügyfeleknek is, hogy milyen internetcsomagot választanak, miután - a Telenorhoz és a Vodafone-hoz hasonlóan - e szolgáltatónál is leáll az internet, ha elfogyott az adatkeret. Ők voltak az utolsók a három nagy szolgáltató közül, akik ezt meglépték.

A Magyar Nemzetben arról lehet olvasni, hogy szinte bizonyos, hogy nem épül meg az Azerbajdzsán–Magyarország gázvezeték, amelynek lefektetése a magyar kormány fő célkitűzései közé tartozik. A beruházásnak ugyanis nincsenek meg a gazdasági alapjai. A szállítási útvonal kialakítása túlzottan drága, így nem akad finanszírozója az építkezésnek.

Az amerikai GDP 14 százalékának megfelelő összeget parkoltatnak az Egyesült Államok nagyvállalatai adóparadicsomokban – írja a Világgazdaság. A mintegy 2400 milliárd dollár negyven százalékát húsz nagyvállalat parkoltatja ír, luxemburgi és kajmán-szigeteki számlákon.

A Portfolio arról készített összeállítást, hogy két magyar pénzügyi szakember olyan alkalmazást fejlesztett, amivel nemcsak összehasonlíthatóvá válnak a brókercégek, de az elérhető információk megkönnyítik a befektetői döntést is. A profi tradereken túl a kezdőkre is gondoltak, akik már egészen kis összeggel is tapasztalatot szerezhetnek és kezükbe vehetik megtakarításaik kezelésének sorsát.