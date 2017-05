"A fő kérdés: akarjuk-e észrevenni őt a legkisebbekben" - mától látható a Hajléktalan Jézus

A következő hetekben vidéki nagyvárosokban mutatja be az együttérzés szobrát a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. A Hajléktalan Jézus először szerdától lesz látható Kecskeméten - mondta el az InfoRádiónak a szeretetszolgálat alelnöke. Vecsei Miklós jelezte: még keresik a végleges helyét Budapesten, de fontolgatják, hogy a szobor utazó missziója is megmarad.

"Az elmúlt év novemberében 45 hajléktalan emberrel a Vatikánban jártunk és ott találkoztunk a Hajléktalan Jézus szobrával. Ezt úgy kell elképzelni, hogy egy padon fekszik egy pokróccal letakart ember, kilógnak a lábai, amelyeken ott látható a két jellegzetes sebhely. Ennek láttán többünkben megfogalmazódott, hogy ezt Magyarországra is el kellene hozni. Itthon is találtunk olyanokat, akik látták már ezt a szobrot és közösen nekiláttunk a szervezésnek" - idézte fel az InfoRádiónak a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke.

Vecsei Miklós hozzátette: Budapesten egyelőre még nincsen helye a szobornak, ugyanakkor nagyon sok meghívást kapott az országban.

"Biblikusnak, evangéliuminak gondoljuk, hogy a szobor most még körbemegy az országban és az üzeneteit elviszi számtalan helyre" - fogalmazott a szeretetszolgálat alelnöke.

"A hívő emberek számára alapvetően egy nagyon személyes kérdést tesz fel a szobor: azt, hogy egyáltalán akarja-e észrevenni a legnyomorultabb emberekben Jézust,

hiszen Jézus maga beszél arról, hogy a legkisebbekben van jelen, miként arról is, hogy az emberfiának nincs, ahol a fejét lehajtsa. Ez tehát egy nagyon erős kérdés mindegyikünkhöz: amikor találkozunk egy hajléktalan emberrel, aki egyébként valószínűleg koszos és büdös és talán ivott is sokat, nem egy szimpatikus jelenség, esetleg még agresszív is, megkockáztatjuk-e a kérdést magunkban, hogy talán ő is az? Azt gondolom, hogy ez nagyon fontos kérdése a személyes hitünknek" - jelezte Vecsei Miklós.

Hozzátette, hogy a Hajléktalan Jézus emellett egy általános kérdést is felvet mindazoknak, akik a humánum és igazságosság szintjén fordulnak az elesett emberhez. Nevezetesen azt: ha én többet kaptam, ő pedig kevesebbet, akkor a társadalomnak az a dolga, hogy ezt kiegyensúlyozza.

"Persze állandóan a politikára mutogatunk, de

mindegyikőnknek azért mégiscsak az lenne a dolga, hogy - miként a társadalom szóban is jelen van - társsá legyünk, amit lehet, azt osszuk meg a másikkal"

- mondta a szeretetszolgálat alelnöke.

A szobor a nagyhéten érkezett meg Magyarországra és nagyhét keddjén Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek áldotta meg.

Május 3-án Kecskeméten fogadják a Hajléktalan Jézust, majd többfelé is elviszik az országban: látható lesz Veszprémben, Miskolcon, Vácon, Pécsen.

"Gondolkozunk rajta, hogy Pünkösdig találjuk meg a végleges helyét Budapesten, szeretnénk valami méltó elhelyezést találni a Hajléktalan Jézusnak. Azon is töprengünk, hogy utazószoborrá válik és ez a missziója is megmarad, s folyamatosan hordozni fogja azt a kérdőjelet, amit számunkra felvet: hogy akarjuk-e észrevenni őt a legkisebbekben" - mondta el Vecsei Miklós.

