Úszik a csikkekben Budapest - lapszemle

Csikktengerbe fulladhat Budapest – írja a Magyar Nemzet. Eltűntek ugyanis a főváros narancssárga és zöldszínű szemeteseiről a hamutartók, ezért Budapest egyes részeit, különösen a BKV-megállók és az aluljárók kijáratának környékén hetek óta ellepik a cigarettacsikkek. E közterületeken tilos a dohányzás, akik viszont mégis dohányoznak – és akár ötvenezer forintos bírsággal sújthatók – többnyire a környéken sem találnak lehetőséget arra, hogy kulturált módon olthassák el a csikket.

Fogynak a szobák a vb-re – olvasható a Magyar Időkben. Sorra érkeznek ugyanis a szurkolói foglalások a júliusi vizes vb idejére a fővárosi szállodákba, így várhatóan az átlagos főszezoni árakhoz képest 25-30 százalékkal drágábbak lesznek a budapesti hotelek. Ez a Budapesten megszokott díjakhoz képest drágábbnak tűnhet a hagyományos utazók számára, azonban a szállodaszövetség alelnöke szerint régiós összehasonlításban még az emelésekkel is a bécsi átlagárak alatt maradnak a vendéglátók.

Elveheti a halastavaktól a hal áfájának csökkentéséből származó hasznot, ha januártól már nekik kell megfizetniük az úgynevezett vízkészlet-használati járulékot, illetve a vízszolgáltatási díjat – olvasható a Magyar Nemzetben. A Magyar Haltermelők és Halászati Vízterület-hasznosítók Szövetségének elnöke szerint a két, uniós rendeletben szereplő díjtétel a termelők nyereségnek mintegy 80 százalékát viheti el.

Átfogó tanulmány erősítette meg, hogy kedvezőek Magyarország geotermikus adottságai - közli a Magyar Idők. A megújuló energiaforrás megfelelő kiaknázása azonban a jól képzett szakemberek mellett jelentős pénzügyi alapokat is igényel - emlékezteti olvasóit a lap.

A Világgazdaság szerint drága marad a vadhús, bár a halhoz hasonlóan e termék áfája is 27-ről 5 százalékra csökken a jövő évtől. Mint írják: két-három hónapig ugyan élvezhetik a vásásrlók az árváltozást, ezt követően azonban a feldolgozóüzemek tehetik el a különbözetet, hiszen az értékesítés 70 százalékát már így is a nyugat-európai export teszi ki, ahol többet is kérhetnek a vadhúsért.

Egy az idős sofőrök által okozott balesetek számára vonatkozó írásbeli országgyűlési kérdés nyomán a napi.hu felkereste a belügyminisztériumot, hogy terveznek-e szigorítást a nyugdíjasok jogosítványszerzésének terén. A tárca egyelőre nem válaszolt a portál kérdésére, Pintér Sándor belügyminiszter – a szocialista Lukács Zoltánnak adott – válaszából azonban kiderült, hogy tavaly 2895 közlekedési balesetből 536-ot okoztak a 60 év felettiek, amely az összes baleset 18,5 százaléka.

A Portfolio közölte a 2016-ban elért bevételük alapján a világ 50 legnagyobb vállalatáról a Capital Visualist által készített ábrát. A legnagyobbak nézve túl nagy meglepetés nem érheti az olvasókat: az olajszektorban tavaly a Saudi Aramco érte el a legnagyobb árbevételt 311 milliárd dollárral, a technológiai cégek közül az Apple 234 milliárd dollárral, míg a legnagyobb árbevételű vállalat a kiskereskedelmi szektorból került ki, a WalMart tavaly összesen 482 milliárd dolláros árbevételt ért el.